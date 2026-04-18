バランスボールを乗りこなし、カメラ前でキメ顔をする犬に絶賛の声があがっている。

【映像】カメラに近づきキメ顔する様子（実際の映像）

バランスボールにヒョイっと乗って、器用に操りながら、だんだんカメラのほうへ。そして、止まったと思ったら、キメ顔。見事な芸を披露してくれたのは、ジャックラッセルテリアのシャーロットちゃん（9歳）だ。実は、玉乗り歴が6年ほどというシャーロットちゃん。飼い主によると、玉乗りが好きすぎて、ずっと乗っているので、最近は封印していたんだとか。

この動画は、ワインショップを経営しているという飼い主が、店内で撮影したものだが、この日久しぶりに乗ったというシャーロットちゃんのボールコントロールは完璧。棚に並ぶワインを倒すこともない。シャーロットちゃんも久しぶりに乗れて大満足だったそうだ。普段は皆に囲まれてにぎやかに過ごしているというシャーロットちゃん。ドッグパルクールをしながらのスポーツ散歩、 1日2回のフリスビーも日課なんだそうだ。

動画を見た人からは「すごーい特技！」「とても自慢げなお顔されて可愛い」「ボトルがずらーっと並んでるから、ドキドキした…」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）