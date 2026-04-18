くまだまさし、高校卒業した娘が初めて“自炊”に挑戦 出来上がった料理に「どこのレストランも高級な店も、このビビンバ丼には敵わない」
お笑い芸人のくまだまさし（52）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。今春高校を卒業し、専門学校に進学することを報告していた娘の初めての“自炊”を写真とともに報告した。
【写真複数あり】パパ大絶賛…くまだまさしの娘が作ったビビンバ丼、キムチチャーハンなど
くまだは今月8日、「これはもう書かずにはいられない 皆様聞いてくださーい!!」と興奮気味につづり、「”娘が生まれて初めて御飯を作ってくれましたー” もう最高だね」「カップ麺しか作れない娘ですが、奥さんが横で見守るなか、一生懸命作ってくれました 奥さん曰く、何も手伝わず、全部1人で作ってくれたみたいです そのメニューは”ビビンバ丼と味噌汁“です」と報告。ネットで探したレシピを見ながら一生懸命作ってくれたとのことで、「どこのレストランも高級な店も、このビビンバ丼には敵わない」「本当世界一のビビンバ丼をいただきました」などと絶賛した。
さらに15日の投稿では“2度目の自炊”をしてくれたことをうれしそうに報告。今回は妻も不在であり、「全部1人で」作ってくれたとのことで、「キムチチャーハンと味噌汁とサラダ」とメニューを紹介し、「前回のビビンバ丼も美味かったですが、今回も全部100店満点 味噌汁もおかわり3杯しちゃいました 後片付けも全部やってくれて、食後に2人でピノを食べました 今日は最高〜の娘コックさんでした」と今回も“大絶賛”。幸せな家族のひとときを振り返った。
これらの投稿にファンからは「美味しそうに作ってて最高の娘ちゃん」「パパがこんなに喜んでくれるから娘ちゃんも作り甲斐がありますね。いつも読んでいてホッコリします」「読んでてなんか幸せで嬉しくて泣いてました」「仲良しで、微笑ましい」「絵に描いたような幸せ家族」「素敵な親子ですね 理想です！」など、羨望の声が多数寄せられている。
【写真複数あり】パパ大絶賛…くまだまさしの娘が作ったビビンバ丼、キムチチャーハンなど
くまだは今月8日、「これはもう書かずにはいられない 皆様聞いてくださーい!!」と興奮気味につづり、「”娘が生まれて初めて御飯を作ってくれましたー” もう最高だね」「カップ麺しか作れない娘ですが、奥さんが横で見守るなか、一生懸命作ってくれました 奥さん曰く、何も手伝わず、全部1人で作ってくれたみたいです そのメニューは”ビビンバ丼と味噌汁“です」と報告。ネットで探したレシピを見ながら一生懸命作ってくれたとのことで、「どこのレストランも高級な店も、このビビンバ丼には敵わない」「本当世界一のビビンバ丼をいただきました」などと絶賛した。
これらの投稿にファンからは「美味しそうに作ってて最高の娘ちゃん」「パパがこんなに喜んでくれるから娘ちゃんも作り甲斐がありますね。いつも読んでいてホッコリします」「読んでてなんか幸せで嬉しくて泣いてました」「仲良しで、微笑ましい」「絵に描いたような幸せ家族」「素敵な親子ですね 理想です！」など、羨望の声が多数寄せられている。