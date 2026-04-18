元SKE48でタレントの佐藤聖羅さんが4月17日、自身のインスタグラムを更新。メニエール病と診断されたことを明かしました。



【写真を見る】【 元SKE48 】佐藤聖羅さん『メニエール病』と診断されたことを報告「ふわふわしてるのよ！頭が！」「めまいで吐き気 頭痛」



佐藤さんは最近の自身の体調について「もうね！！ふわふわしてるのよ！頭が！」「水の中にいるみたいな、鼻詰まってる時みたいな 耳抜きしたくなるような、耳がボーとする日があったわけ。」と投稿。さらに「すごいめまい。就寝中なのに、めまい。夢？の中でか睡眠中なのに頭の中がグルって一回転してビク！って目が覚めたり。」「めまいで吐き気。頭痛。」と、めまいによる吐き気や頭痛で、日常生活に支障をきたしていることを吐露。





そして「さすがに病院行ったらさ メニエール病と診断されました」と病名を記しました。佐藤さんによるとメニエール病は「ストレスや寝不足等で耳の中に水膨れみたいなのが出来るんだって。聴覚検査でも反応出来てない音もあったみたい。」とのことです。





佐藤さんは原因の１つとされる自身のストレスについて「原因はわかってる。ストレス発散させる趣味が無いこと！運動好きじゃ無い、収集する物もない、推し活もしない。熱中出来る何かもない。」と投稿。最後は「もしメニエール病の方で、良いストレス発散法や症状がよくなる対策教えて下さいっ 初心者なもんで 何もわからないー。」と呼びかけました。





佐藤聖羅さんは1992年4月30日生まれ。SKE48の第一期生として活躍して2014に卒業。それ以降は俳優・モデル等として活躍しており、2023年4月には第1子出産を発表しています。



【担当：芸能情報ステーション】