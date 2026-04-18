京都府南丹市の山林で、行方不明となっていた男子児童の遺体が見つかった事件で、逮捕された父親の車のドライブレコーダーの映像が一部消えていたことがわかりました。

父親の自宅近くにある公衆トイレでは、18日朝から現場検証が行われていて、警察は遺体を遺棄した場所との関連を調べているものとみられます。

逮捕された安達優季容疑者は、先月23日朝から今月13日までの間に、息子の結希くんの遺体を山林など数か所に運び遺棄した疑いが持たれています。

安達容疑者は当初、警察などに対し、先月23日、結希くんを小学校に車で送って行ったあと、行方が分からなくなったと説明していました。

しかし、その後の捜査関係者への取材で、当日のドライブレコーダーの映像の一部が消えていたことが新たにわかりました。ドライブレコーダーは車の外を映すタイプで、結希くんが車に乗っていたかどうかは確認できていないということです。

警察は17日、自宅から安達容疑者の車を押収していて、安達容疑者が立ち寄り先や移動経路を隠すために、データを消去した可能性もあるとみてさらに詳しく調べています。

一方、安達容疑者は逮捕前、結希くんを小学校まで送ったあと、南丹市内の別の場所に連れて行って殺害したという趣旨の供述をしているということで、警察はいきさつを調べています。