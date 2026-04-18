寄贈された約５０匹のこいのぼり＝１６日、川崎市民プラザ

来年３月に閉館する川崎市民プラザ（川崎市高津区）の屋内広場で、色とりどりのこいのぼり約５０匹が展示され、見納めとなる“泳ぎ”を披露している。５月６日まで。

同館では１９７９年の開館当初から、毎年こどもの日の前後にこいのぼりを展示している。いずれも飾らなくなったこいのぼりを地元住民らが寄贈したもので、約５０年をかけて少しずつ数を増やしてきた。展示されているこいのぼりは色も大きさもさまざま。全長約５メートルある紫の大型コイや、約１メートルの薄赤色の小型コイなどが高さ約１９メートルの吹き抜けにずらりと並ぶ。

同館は老朽化などを理由に来年に閉館する。担当者の松義奈穂さんは「この光景が利用者の記憶に残ってほしい」と考え、写真スポットを設置した。同館の名前やこいのぼりの展示期間などが書かれたパネル越しにこいのぼりを撮影することができる。友人５人で同館を訪れた同市宮前区の女性（６４）は「初夏を感じられる光景。今年でなくなってしまうのは残念」と惜しんだ。

閉館後のこいのぼりの行き先は未定だという。松義さんは「元は人を祝うために作られたもの。せっかくなら飾れる場所が見つかるといいなと思っています」と話した。