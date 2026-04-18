J1ヴィッセル神戸の三木谷浩史会長（61）、FC町田ゼルビアの藤田晋社長（52）が18日までにXを更新。自チームの勝利に喜びを爆発させた。

アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）準々決勝が16日にサウジアラビアで行われ、ヴィッセル神戸がアルサド（カタール）に3−3の同点からPK戦（5−4）で勝利し、5大会ぶり4強入りを決めた。三木谷会長は勝利後、Xで「おおおおお！」と絶叫した。

一方の町田ゼルビアは17日の準々決勝でアルイティハド（サウジアラビア）に1−0で勝利し、アジア4強入りを果たした。藤田社長も勝利後「うおおおおおお！！！」と同じく絶叫した。

神戸と町田が4強入りを果たし、ともに勝ち上がれば、決勝での“Jリーグ決戦”が実現する。

藤田氏のXには「決勝、三木谷vs藤田を楽しみにしています。Abemaで放送しましょう、両会長と同時視聴」「三木谷さんをむっちゃリスペクトしてる 決勝では神戸対町田が見たいですね！」「もしかしたら決勝戦 町田と神戸になったら胸熱だなぁ」などと書き込まれていた。