◆米大リーグ Ｒソックス１×―０タイガース＝延長１０回＝（１７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・タイガース戦の延長１０回１死一、三塁のチャンスで代打で出場し、サヨナラ打を放った。

両チームとも得点を奪えずに０―０のまま迎えた延長１０回１死一、三塁。吉田はダービンの代打で打席に立った。タイガースは内野に５人を置くシフトを敷いたが、強くたたきつけて大きくはねた打球は、内野手の頭を越え、２人しか守っていない外野へ転々と転がり、本来は右翼手が守る位置への適時打となり、試合を決めた。

この日、レッドソックスは緑色の特別ユニホーム「シティーコネクトユニホーム」を着用した。左翼の高い名物フェンス「グリーンモンスター」もあってチームカラーは赤色ながら、昨季から一部の試合で緑色のユニホームを着用した。ＭＬＢ公式「Ｘ」は「レッドソックスは、昨シーズン着用してから、本拠地で７度勝っている。その７勝すべてがサヨナラ勝ちだ」と投稿。サヨナラ勝ちを呼び込む”魔法のユニホーム”が吉田の劇的一打を生んだのかもしれない。