◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１８日、美浦トレセン

歴代最多タイ（フルゲート１８頭になった９０年以降）の３頭出しとなる上原佑厩舎。その“３本の矢”が最終調整を完了した。

前走で京成杯を制したグリーンエナジー（牡３歳、父スワーヴリチャード）は坂路を６２秒９―１５秒２から、ダートコースでハッキング。昨年のホープフルＳ２着馬フォルテアンジェロ（牡３歳、父フィエールマン）は坂路を６２秒９―１４秒７からダートコースをハッキング。前走の報知杯弥生賞ディープインパクト記念で２着だったライヒスアドラー（牡３歳、父シスキン）はダートコースのハッキングのみというメニューを、それぞれこなした。

トレーナーは「３頭とも追い切り後の反動はなく順調です。グリーンエナジーはリラックスしていますし、中間は折り合い面も問題ありません。フォルテアンジェロは精神的にも肉体的にも成長が著しいですね。ライヒスアドラーはステップレースを使っていて、直前に負荷をかける必要がありませんので」と手応えを口にした。