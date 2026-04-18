もしトラブルの現場を見かけてしまったら？危険な状況であれば非常ボタンを押す選択肢も！【図解 鉄道の話】

もしトラブルの現場を見かけてしまったら？危険な状況であれば非常ボタンを押す選択肢も！

車掌や駅員に対応してもらう

近年、街中のトラブルをSNS上で見かけるケースが増えてきています。そのトラブル動画には、電車の車内や駅のホームを舞台にしているものも少なくありません。一般社団法人日本民営鉄道協会が行った「駅と電車内のマナーに関するアンケート」によると、「お客様が迷惑と感じる行為」の上位は、座席の座り方や騒がしい会話、荷物の持ち方などマナー違反に関するものがほとんど。こうした迷惑行為やマナー違反から乗客同士のトラブルに発展してしまうケースは多く、暴行や傷害といった刑事事件にまで及ぶこともあります。

では、もしあなたがトラブルを見かけたらどうすればよいでしょうか。状況にもよりますが、明らかに周囲に危険が及ぶようであれば、安全を確保したうえで「非常ボタンを押す」という選択肢があります。非常ボタンは「SOS」「非常通報器」などと書かれていて、各車両の端にある連結部付近に設置されていることが多いです。乗務員と通話できたり、直接駆けつけてくれたりするので、自分で解決しようとせずに対応をお願いしましょう。状況によっては、隣の車両に移る、ほかの乗客と協力して同時に警察へ通報するという手もあります。

電車内の主な迷惑行為

１・・・座席の座り方

２・・・騒がしい会話

３・・・乗降時の扉付近での妨げ

４・・・荷物の持ち方

５・・・エチケットのない咳・くしゃみ

危険な状況であれば非常ボタンを押す選択肢も

非常ボタン「SOS」と書かれた赤いボタンで、各車両の連結部付近に設置されています。トラブルが起きたいときは、非常ボタンを押しましょう。解決しようとむやみに介入すると、思わぬ形でトラブルに巻き込まれる危険があります。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』 綿貫 渉