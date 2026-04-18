筋肉量を増やすことを目的としたトレーニング条件とは

トレーニング条件

筋トレ開始時や、初めての種目を行う場合には、反復を開始してから終了するまで、正しいフォームがきっちり維持できる負荷を用います。具体的には、12回以上繰り返しができる負荷に調整し、10回を目安に反復します。あと2～3回反復できそうな時点で動作を終了するのがポイントです。負荷や回数を増やすと、フォームが崩れることがあるので注意してください。

筋肉量を増やすことを目的とした場合には、10回前後反復できるやや強めの負荷を用いて、反復動作が持続できなくなるところまで繰り返すのが基本です。セット間の休息時間もできるだけ短くするように心がけ、30秒～1分を目安とします。

セット間の休息が短いため、2セット目以降には疲労の影響で、自重やチューブによるトレーニングでは反復回数が減ってしまうことがあります。この場合には、疲労度に応じて目標とする回数に到達できるように負荷を減らしてみるといいでしょう。

【出典】『１日３分！ジムに行かずにマイナス５㎏！自宅筋トレ 続ける技術』著：有賀誠司(東海大学スポーツ医科学研究所 教授)