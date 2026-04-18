SHIHO、祖母の100歳を報告 大病を乗り越え復活「奇跡の人そのもの」 祖母・母・長女との“4世代ショット”公開
格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（49）が16日、自身のインスタグラムを更新。祖母が100歳を迎えたことを報告し、祖母、母、長女・サランちゃんとの4世代が集まった家族4ショットを公開した。
【写真】「笑顔の素敵な一家」祖母の100歳の記念日に公開、SHIHO＆祖母、母、長女との“4世代ショット”
SHIHOは「1ヶ月前に、家の中でコケてしまい、背骨を圧迫骨折して入院していた祖母が2日前に無事に退院し、本日、100歳を迎えることができました！」と明るく報告し、まだ幼いサランちゃんと撮影した、祖母、母、長女とのモノクロ家族写真を披露している。
さらに「83歳で大腸がん手術、94歳で脳の出血で倒れて集中治療室に入り、2ヶ月後には大腿骨を骨折して再び入院。99歳で圧迫骨折で、再々入院。高齢でどんなことが起きても、年齢なんて関係なく、必ず復活して帰ってくる 祖母は、奇跡の人そのものです」と、何度も病を乗り越えてきた祖母の驚異的な生命力についても明かした。
この投稿に、コメント欄には「100歳おめでとうございます」「おばあちゃまの生命力は素晴らしいですね」「素敵なおばあちゃま」「笑顔の素敵な一家」「女子力高めのShihoさん家族」などと、元気な姿に驚く声と祝福する声が集まっている。
【写真】「笑顔の素敵な一家」祖母の100歳の記念日に公開、SHIHO＆祖母、母、長女との“4世代ショット”
SHIHOは「1ヶ月前に、家の中でコケてしまい、背骨を圧迫骨折して入院していた祖母が2日前に無事に退院し、本日、100歳を迎えることができました！」と明るく報告し、まだ幼いサランちゃんと撮影した、祖母、母、長女とのモノクロ家族写真を披露している。
この投稿に、コメント欄には「100歳おめでとうございます」「おばあちゃまの生命力は素晴らしいですね」「素敵なおばあちゃま」「笑顔の素敵な一家」「女子力高めのShihoさん家族」などと、元気な姿に驚く声と祝福する声が集まっている。