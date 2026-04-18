4月13日（月）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOがこの春“新しく始めたこと”を明かした。

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この日のテーマは「新玉ねぎを味わう！」。旬の新玉ねぎに牛肉を合わせたボリューム満点の炒め物「牛肉と新玉ねぎの黒こしょう炒め」を辻調理師専門学校の川粼元太先生から教わった。

春は新玉ねぎや新キャベツ、新じゃがいもなど“新”のつく野菜が出回る季節。いずれもみずみずしくてやわらかく、甘みがあるのが特徴だ。

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恒例のパーソナルクイズ「DAIGOクイズ」の出題も、フレッシュな春野菜の“新”にちなんだものに。「DAIGOが今、新しく始めていることはなんでしょう？」との問題が出された。

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【動画】試食タイムには、とろりと甘く食感もいい新玉ねぎのおいしさにDAIGOが感動。「これはまさに、新玉ねぎの…」と先生も大爆笑のコメントを放つ!?

川粼先生の答えは「夜の散歩？」。しかし残念ながらハズレで、正解は「夜の8時とか9時以降、なるべくものを食べない」。その理由は「胃腸を休ませたいので」とDAIGO。今月8日の誕生日で48歳を迎え、ますます身体を気遣っているようだ。

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そんなDAIGOの新習慣に、川粼先生も「おぉ、健康的」「真似します」と感心しきり。SNSにも「私も真似します」「えらい。私はついつい食べちゃう」「なかなかできないんだよね。夜中にお腹空くの何で？ww」などの反応が寄せられていた。

（※レシピ）

牛肉と新玉ねぎの黒こしょう炒め

＜材料（2人分）＞

新玉ねぎ 1個（220g）

牛肉（切り落とし） 150g

スナップえんどう 5本

黒こしょう（粗びき） 小さじ2/3

にんにく（みじん切り） 小さじ1

熱湯 300ml

塩 適量

こしょう 適量

サラダ油 小さじ1

【☆合わせ調味料】

砂糖 小さじ1/4

片栗粉 小さじ1/4

オイスターソース 小さじ1

しょうゆ 大さじ1

水 大さじ1

＜作り方＞

（1）新玉ねぎは繊維に逆らって1cm幅に切り、スナップえんどうは筋を取って斜め半分に切る。

（2）牛肉に塩、こしょうで下味をつける。

（3）合わせ調味料の砂糖、片栗粉、オイスターソース、しょうゆ、水を合わせる。

（4）熱湯に塩小さじ1を入れ、スナップえんどうを加えて30秒ゆで、ザルに上げる。

（5）フライパンにサラダ油を熱し、新玉ねぎを強火で炒め、牛肉、黒こしょう、にんにくのみじん切りを加えて炒め、スナップえんどうを加えて炒め、（3）を2～3回に分けて加えて炒め、器に盛る。

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「牛肉と新玉ねぎの黒こしょう炒め」の調理の様子は、4月13日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。