【NASCAR】第8戦 フード・シティ 500（ブリストル・モーター・スピードウェイ／日本時間4月13日）

【映像】壁スレスレも驚異のリカバリー（実際の様子）

アメリカで不動の人気を誇るストックカーレースで、トップドライバーが絶体絶命のピンチに陥るも、そこから見せた驚異のリカバリー劇に放送席やファンから称賛の声が集まった。

アクシデントが起きたのは、残り24周。急勾配のバンクが特徴的なショートトラック、ブリストル・モーター・スピードウェイの第2コーナー出口付近で、エリオットが操る9号車が突如コントロールを失いスピン。高速で回転しながら、トラック外側のウォール（壁）に向かって一直線に滑り出した。

誰もが激突を覚悟した瞬間、エリオットは卓越したステアリング操作を披露。壁スレスレのところでマシンを360度回転させ、走行ラインに復帰してみせた。この生還劇に、実況の増田隆生氏は「テールがウォールに擦ってるかどうか…ギリギリセーフだったか」とコメント。解説の天野雅彦氏が「だとしたら素晴らしい」と返すと、増田アナは「凄いマシンコントロールです」と応じ、その神業ともいえる技術を称賛した。

車載カメラでは、タイヤから白煙を上げながらも最小限のロスで体勢を立て直す様子が捉えられていた。放送席からは「うまい…うまいな」と感嘆の声が漏れ、視聴者からも「すげえ立て直した」「お見事！」「うーま！ ノーダメージやボディは」といった驚きと称賛のコメントが相次いだ。トップレーサーの意地とスキルを感じさせる一幕となった。（ABEMA『NASCAR Groove』／(C)NASCAR）