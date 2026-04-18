将棋の第11期叡王戦五番勝負第2局が4月18日、石川県加賀市の「アパリゾート佳水郷」で午前10時から対局を開始した。3連覇を目指す伊藤匠叡王（王座、23）と、2期連続での挑戦となる斎藤慎太郎八段（32）が激突する本局。10時30分には午前のおやつタイムを迎え、両者が注文した彩り豊かな“映えスイーツ”にファンから多くの反響が寄せられた。

【映像】対局中にぴったり！両者が選んだ“映えスイーツ”

将棋は、1日の対局で体重が数キロ減るとも言われる過酷な「頭脳スポーツ」。体を動かす競技並みにエネルギー消耗が激しいため、対局中の栄養補給は極めて重要となる。第6期から菓子メーカーの不二家が主催する叡王戦では、対局室に「お菓子ボックス」が設置されているのが大きな特徴。菓子メーカー主催の棋戦とあり、午前、午後のおやつタイムは、激しい盤上の戦いのゆくえと共にファンにとって見逃せない大きな注目ポイントとなっている。

午前のおやつに伊藤叡王が選んだのは「抹茶バウムクーヘン」と「加賀棒茶（冷）」。宇治抹茶を練りこんだ生地を一層一層丁寧に焼きあげた一品で、抹茶の華やかな香りが楽しめるぜいたくなバウムクーヘンだ。美しいグリーンの色合いと上品な佇まいに、中継を見守るファンからは「抹茶いいねえ」「買いに行こう」「美味しそう！！」といった声が上がった。

一方の斎藤八段は「ペコちゃんmilkyクリームドーナツ」と「加賀棒茶（温）」を注文。こちらは、ふわもち食感に仕上げたドーナツに、軽い口当たりのミルキークリームをたっぷりと詰めた一品。見るからに食欲をそそる丸みを帯びたフォルムに視聴者も大反応し、「おおー美味しそう」「ビジュいいじゃん」「こっちも美味しそう」「なんか、うまそうｗ」とコメント欄は大盛り上がり。「いま流行りの生ドーナツみたいだな」「ふわふわしてそう」と、想像を膨らませるファンも続出した。

共に石川県の名産である「加賀棒茶」を合わせ、北陸の地ならではの味わいも楽しんだ両対局者。美味しいスイーツでエネルギーをしっかりと補給した両者が、この後どのような熱戦を繰り広げるのか引き続き目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）