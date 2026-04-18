「間近で離着陸する飛行機の迫力」春に行きたい“千葉県の公園”ランキング1位がすごすぎる！【2026年調査】
春を迎え、家族や友人と一緒にピクニックや花見を楽しみたいと心待ちにしている人もいるのではないでしょうか。週末は少し遠出して、自然豊かな公園で過ごしたいと考える人も多いかもしれません。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「千葉県の公園」ランキングの結果をご紹介します。
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▼回答者コメント
「大芝生広場を囲むソメイヨシノや、日本庭園『見浜園』でしだれ桜が優雅に咲き誇ります。海風を感じながら、近代的なビル群と桜が調和した開放的なお花見を楽しめるのが魅力です」（50代男性／兵庫県）
「以前行ったことがあって懐かしいから」（30代女性／愛知県）
「風が気持ちよさそうだから」（30代女性／宮城県）
▼回答者コメント
「間近で離着陸する飛行機の迫力と、咲き誇る桜のコントラストは他では味わえません」（40代男性／宮城県）
「桜が綺麗だから」（20代女性／栃木県）
「景色もよく一度訪れたいと感じていたため」（30代男性／愛媛県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「千葉県の公園」ランキングの結果をご紹介します。
2位：県立幕張海浜公園（千葉市）／34票2位にランクインしたのは「県立幕張海浜公園」でした。千葉市美浜区の海沿いに広がる、大規模な県立公園です。広々とした大芝生広場や日本庭園「見浜園」などが整備されており、春には園内各所で桜が見頃を迎えます。幕張新都心の近代的な街並みと海風、桜の景色を一度に楽しめる開放感が魅力で、散策やピクニックにも人気のスポットといえそうです。
▼回答者コメント
「大芝生広場を囲むソメイヨシノや、日本庭園『見浜園』でしだれ桜が優雅に咲き誇ります。海風を感じながら、近代的なビル群と桜が調和した開放的なお花見を楽しめるのが魅力です」（50代男性／兵庫県）
「以前行ったことがあって懐かしいから」（30代女性／愛知県）
「風が気持ちよさそうだから」（30代女性／宮城県）
1位：さくらの山（成田市）／49票1位に輝いたのは「さくらの山」でした。成田市、成田国際空港の北側にある小高い丘の公園です。滑走路を間近に望める立地から、離着陸する飛行機を撮影できるスポットとして知られています。春には桜と飛行機を同時にフレームに収められる独特の景色が広がり、ほかではなかなか味わえないお花見体験ができそうな場所として人気を集めているようです。
▼回答者コメント
「間近で離着陸する飛行機の迫力と、咲き誇る桜のコントラストは他では味わえません」（40代男性／宮城県）
「桜が綺麗だから」（20代女性／栃木県）
「景色もよく一度訪れたいと感じていたため」（30代男性／愛媛県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)