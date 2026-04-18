◇米女子ゴルフツアー JMイーグルLA選手権第2日（2026年4月17日 米カリフォルニア州 エルカバレロCC＝6679ヤード、パー72）

単独首位で出た岩井千怜（23＝Honda）は5バーディー、1ボギーの68で回り、通算13アンダーの2位でホールアウトした。首位とは1打差。

好スコアで上がった岩井千はU−NEXTのインタビューに応じ「ショットは本当に良くて、自分の思うようなスイングもできているし、思うようなボールも打てている」と満足そうにうなずいた。

精度の高いショットで次々とチャンスを築いた。2番ではラフからの第2打がカップの縁で止まった。“ショットインイーグル未遂”の一打でバーディーを先行させた。

5番で下りのバーディートライがカップを大きくオーバーして3パットを喫したが、6番パー3で2・5メートルにつけてバウンスバックに成功した。

13番、14番でも2〜3メートルにつけて連続バーディー。16番パー5では2オンに成功。この日5個目のバーディーをマークした。

フェアウエー率78・86％、パーオン率83・33％といずれも高いパーセンテージを記録した。ただスピードを増したグリーンには少し手を焼いた。合計30パットを費やし「パットのアジャストができていなかった」と反省を口にした。

昨年5月のリビエラマヤ・オープン以来のツアー2勝目を射程圏内に捉えて週末を迎える。優勝争いに向けて「チャンスにはつけられるコースなので、キーはパット。明日もワクワクできるように自分自身も楽しんで頑張りたい」と決意を示した。