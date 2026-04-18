■MLB ロッキーズードジャース（日本時間18日、クアーズ・フィールド）

オリオールズからロッキーズに移籍した菅野智之（36）が本拠地でのドジャース戦に今季4度目の先発登板。4回を投げ、被安打9（1本塁打）奪三振3、四球2、失点5でマウンドを降り、今季2勝目はならなかった。

菅野は1回、いきなり大谷翔平（31）との今季初対決を迎えた。2ストライクと追い込んだが、4球目、内角に入ったスライダーを引っ張られ、右翼線に二塁打を打たれる。その後1死三塁となり、W.スミス（31）が犠牲フライ。大谷にタッチアップを許し、菅野は1点を先制される。

菅野は2回にも甘く入ったカットボールをM.マンシー（35）に右中間スタンドに運ばれ、2点目を献上。さらに2死一塁で大谷との2回目の対戦を迎えた。低めのスプリットを捉えられライト前ヒット。2死一塁、二塁とピンチが広がるが、後続を断った。

3回、菅野はW.スミス（31）に初球をセンター前に運ばれ、毎回ランナーを許す。F.フリーマン（36）には四球。1死一・三塁で2回に本塁打を浴びたM.マンシー（35）にライト線タイムリーツーベースを浴び、続くA.パヘス（25）にも犠牲フライを打たれ、2点を失う。

4回、先頭の大谷をセカンドゴロに抑えた菅野だが、続くK.タッカー（29）に真ん中高めの直球を右中間に運ばれる二塁打。W.スミス（31）にレフト前タイムリーを浴び、ここまでドジャースに毎回得点を許す苦しいピッチングとなり、今季2勝目はならなかった。

