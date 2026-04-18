ベーシスト寺沢功一（62）が18日までに、Xを更新。昨年8月に亡くなった“NoB”こと山田信夫さんの追悼ライブに参加する「OSAMU METAL 80's」（オサメタ）について報告した。

「リハ終了して帰宅！」とすると、「ゲストボーカルのレイくんはさすがでした！ ご来場の皆さん、お楽しみね！」とつづり、「OSAMU METAL 80's」メンバーの写真を公開した。

同バンドは80年代洋楽ハードロックを現役ハードロックミュージシャンが本気でカバーするバンドで、メンバーは生前のNoBさん、石原“シャラ”慎一郎、寺沢、河野陽吾、藤井修の5人。

また、同バンド公式facebookでは動画を公開。ゲストボーカルのレイは「来ていただける皆さんに喜んでいただけるように、そしてNoBさんにも喜んでいただけるように頑張りますので、よろしくお願いします」とコメント。

NoBさんとはデビューしたMAKE−UP時代からの盟友の河野は「ほぼ3年ぶりのオサメタですが、レイくんのおかげで、ほぼ数時間で仕上がりました」。

寺沢は「久しぶりのオサメタで、かなりテンションが上がっています」。シャラは「こんなかたちでNoBのライブをやるのは夢にも思っていなかったけど、NoBを無事おくれるように、頑張ってギターを弾きたいと思います」。

動画の最後で藤井は「すでにリハーサルで涙腺が緩んでいる感じですが、泣かないように頑張って、NoBに届くように頑張って演奏します！」とすると、「皆さん、楽しみしてください」と呼びかけた。

「NoB 追悼ライブ」は22日、東京・吉祥寺CLUB SEATAで開催。Nobさんが参加していたOSAMU METAL 80's、GRAND−PRIX、URUGOME、DAIDA LAIDAが出演する。