＜うきうき旦那不在の日は＞手抜きチャーンス！夕飯は何作る？外食やスーパーのお惣菜？
家事に育児、仕事に忙しい日々。そんななか毎日献立を考え、料理をするママにとって、旦那さんがいない夜は手を抜けるチャンスかもしれません。今回ママスタコミュニティにこんな投稿がありました。
『旦那さんが出張でいないときの夕飯、しっかり料理していますか？ うちは外食しませんが、ポトフなど簡単な料理になりがちです』
投稿者さんの旦那さんは久しぶりの長期出張だそうで、投稿者さんはむしろ献立を考えるのが億劫なのだとか。この投稿に対して、ママたちからリアルなコメントが寄せられました。
『うどん一択』
『オムライスとかパスタとか丼物とか』
『袋入りのインスタントラーメン！ 凝ったものではなくて、具材も卵とか海苔をのせるだけ。自分の好きな味、好きなトッピングで作って、好きなタイミング、好きなテレビを見ながら、できたてをすぐ食べるのが最高！』
『ご飯やパスタにレトルトのミートソースをかけてチーズをのせてレンチン。上に目玉焼きをのせて食べる。もっとやる気がないときは、冷凍パスタ』
投稿者さんと同様に、外食はしないけれど手は抜くというママたちの声です。ここぞとばかりに手軽に作れる料理にシフトするママは多いようです。手軽だけど、どれも美味しそうですよね。なかには「煮炊きしたものを3日間食べ続ける」というツワモノママもいました。旦那さんがいると、一汁三菜、品数も確保しなければ……と思うママもいるかもしれませんが、ひとりやお子さんとだけなら、そういう気遣いが不要なのがありがたいところです。
料理するのはイヤだ！テイクアウトか外食か
『ポトフが簡単料理だと……？』
『ハンバーガー、ピザ、フライドチキン、お寿司、スーパーのお惣菜のどれか』
『外食一択。子どもがいないならつまみを買ってきて終わりだけど、子どもがいると難しいよね』
『子どもが小さくて外食も面倒だった頃は、うどんだけ茹でて天ぷらとおひたしを買ってきて釜揚げうどんパーティー。あとはお鍋にしたり、ピザを取っていた。マックを好きなだけ買って食べ放題もしたよ』
今回目立ったのが「外食かお惣菜」派のママたちでした。手抜きをするならとことん手を抜きたい気持ちもわかりますよね。なかには「週3回くらい息子2人と近所の町中華に食べに行っていた」「いつも外食に行くから、子どもはパパがいない＝外食デーだと思って楽しみにしてる」などのコメントも。パパがいない日は外食ができる特別な日として定着している家庭もあるようです。
旦那さんの不在時は好きなものを食べるチャンス！
『グラタンとかクリームコロッケ、おでんとかシチュー。旦那が「おかずにならない」って言うメニューを食べる機会』
『フルーツ入りのポテトサラダとか酢豚。子どもが好きだから作るけれど、普段旦那がイヤな顔して食べるものを作る』
『ここぞとばかりにチーズ祭り。ドリア、グラタン、ピザにチーズやクリーム系のパスタ』
『旦那の嫌いなものを食べる』
『旦那が好まない店（ファミレス、ハンバーガー店）で外食するか、チーズとパスタが苦手だからそれ系のおうちご飯にする』
今回、外食・お惣菜派と同じくらい目立ったのが、旦那さんが苦手なものを食べるママたちでした。旦那さんがいないときには、旦那さんが嫌いだけど、ママとお子さんが好きなものを食べるチャンス。ここぞとばかりに好きなものを食べる、という楽しみ方です。好きなものを食べることが優先なら、手抜きにはあまりこだわらないママもいます。
旦那さんが不在のときのご飯に関する今回の投稿。簡単なメニューにする、外食・お惣菜にするなど方法は違っても手を抜くママが少なくないことがわかりました。ここぞとばかりに旦那さんが苦手なものを作る、というママたちの声からは、普段の旦那さんへの気遣いが感じられますよね。旦那さんが苦手だけれど、投稿者さんやお子さんが好きなものを好きなだけ作ってみてはいかがでしょうか？ 献立を考えるのも楽しくなるかもしれませんよ。