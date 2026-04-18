山道で出会った1匹の猫が仲間を召喚！ 猫たちに囲まれ絶景スポットで海を見る事態に

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『山道で猫1匹に遭遇→なぜか仲間召喚→気づいたら猫に包囲されてたんだがｗ』という感動猫動画さんの動画です。

山道で1匹の茶トラ猫に出会った投稿者の感動猫動画さん。

そのまま近付いてきたので撫でさせてもらいます。

もの言いたげに見上げると歩き始めた茶トラ猫について行く投稿者さん。

茶トラ猫は、投稿者さんの方を振り返り振り返り歩いています。

「ニャー」と甘えるようにそばを歩いていた茶トラ猫が駆け出しました。

すると走って行ったその先で、木陰にいた2匹の猫たちと合流します。

「ニャー」と挨拶をしてきた1匹を撫でていると、背後からぞろぞろと猫が現れました。いつの間にやら猫に包囲されている投稿者さん。

今度はシャムっぽい猫が先導してくれるようです。

最初の茶トラ猫もそばに来ました。尻尾をピーンと立てたご機嫌な猫たち。

猫たちから代わる代わるにアピールされる投稿者さん。大人気です。

そうしてゴロ〜ンと寝転がったり、ケンカしたりと思い思いに寛ぎ始めた猫たち。

海に浮かぶ島を眺められるこの場所は、島のおすすめスポットでしょうか。とても景色がいいですね。

先導して歩いていたかと思えば甘えたりケンカをしたりする猫たち。その様子に興味を持たれた方はどうぞ動画をご覧ください。

視聴者のコメント