＜速報＞岩井千怜が日本勢トップの2位でホールアウト 勝みなみは暫定7位
＜JMイーグルLA選手権 2日目◇17日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行中。日本勢は12人が出場している。
＜連続写真＞左肩が“ストン”と落ちます 岩井千怜の新スイング
日本勢最上位の岩井千怜は5バーディ・1ボギーの「68」で回り、首位と1打差のトータル13アンダー・2位でホールアウトしている。勝みなみは「69」をマークし、トータル8アンダー・7位タイ。山下美夢有と岩井明愛はトータル5アンダー・19位タイ、古江彩佳と馬場咲希はトータル4アンダー・28位タイにつけている。西村優菜、きょうで26歳を迎えた吉田優利はトータル1アンダー・65位タイ。原英莉花はトータルイーブンパー・81位タイでラウンドを終えている。渋野日向子は「72」と伸ばせず、トータル1オーバー・101位タイ。櫻井心那はトータル3オーバー・114位タイ、笹生優花はトータル5オーバー・125位タイに沈んでいる。今大会の賞金総額は375万ドル（約5億9700万円）。優勝者には56万2500ドル（約8950万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞米国女子ツアー リーダーボード
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