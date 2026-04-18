健康増進や美容効果も！即効性のある実践的な肩甲骨はがしとは？【肩甲骨はがし】

健康増進や美容効果も！即効性のある実践的な肩甲骨はがしとは

肩コリを解消しよう！

ここまで何度か「肩甲骨はがし」という言葉を使ってきましたが、これは本来、猫背を改善するために行う理学療法的な手技のこと。外転してかたまった肩甲骨と肋骨の間に指を入れて、肩甲骨を〝バリバリとはがす〞施術です。本来は整形外科やリハビリテーション科などの専門家しか行えませんが、これから紹介するエクササイズは、それと同じ効果が期待でき、しかも自分で手軽にできるのが特徴です。

肩甲骨まわりを伸ばしたり回したり動かすことで、バキバキにかたまった筋肉をじんわりとほぐし、肩甲骨の可動域を広げます。自宅やオフィスなどで、好きなときに実践でき、特別な器具もいりません。1回5分程度で、効率よく効果が得られます。

エクササイズの効果を高めるポイントは、できるだけ継続して行うこと。続けていけば、必ず体の変化を実感できます。また、筋肉を傷つけないよう、体が温まった状態で行うことも重要です。

ポイントを押さえて実践すれば、首や肩のコリが改善するとともに、全身の血流や代謝も活性化し、老廃物の排出も促進されるでしょう。脂肪の燃焼も期待できますので、美容面でのメリットもあります。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 あらゆるコリ、痛みが消える肩甲骨はがし』著/藤縄理