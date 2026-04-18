日本のお金はいつ頃この世の中に登場したのか？【経済とお金の話】

お金はいつ頃この世の中に登場したのか？

硬貨や紙幣の歴史を辿ると、経済活動の大きな発展に寄与するものだったことがわかります。さて、世界最古の貨幣といわれるのは、中国の殷王朝時代の貝殻といわれています。紀元前１千年以上前に「貝貨」として流通していたというのですから驚かされます。そのせいもあって、お金に関する漢字には「購」「買」「貯」「貨」「財」「賭」などと、貝の字が使われているほどなのです。

金属加工による硬貨らしきものが最初に登場するのは紀元前７世紀頃のギリシャで、それに次ぐのが紀元前４世紀頃の春秋時代の中国とされます。中国では硬貨の真ん中に穴が開けられ、紐を通して持ち運べる穴銭のはじまりといえるものでした。ところで日本では、金属加工の技術がなく、最初の鋳造硬貨は「和同開珎」（７０８年）とされますが、最近の研究では６８３年の「富本銭」が最古とされたり、議論が続きます。

もっとも、日本ではその後銅不足に陥り、９５８年の銅銭を最後に硬貨は造れず、米や塩、布などを交換する「物品貨幣」の時代に逆戻りします。以降、豊臣秀吉の時代に貨幣造りが再開されるまでは、中国から輸入した硬貨を使うのがせいぜいでした。

三代将軍・徳川家光は小判とは別に寛永通宝という硬貨（銅や鉄製）を造り、四代将軍・徳川家綱の時代に庶民に普及します。家綱は、中国の硬貨の流通を禁止し、硬貨の国内製造を重視したのです。この寛永通宝はたびたび改鋳され、種類も意匠も豊富で、明治維新まで使われ、江戸時代の代表的な庶民の通貨となります。明治期に入り、各藩の藩札も廃止され、統一紙幣の普及が、日本の発展を支えます。

出典：眠れなくなるほど面白い 図解 経済とお金の話