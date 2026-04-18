◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）は１７日（日本時間１８日）、５月２日に東京ドームで対戦する世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が試合１４日前の計量をクリアしたと発表した。

ＷＢＣは世界戦で試合３０日前、１４日前、７日前の事前計量を義務づけている。１４日前のリミットは契約体重（５５・３キロ）のプラス５％（約５８・１キロ）が規定とされるが、罰則はなく多少超過しても問題はない。ＷＢＣは公式サイトで、両者がそれぞれ体重計に乗る動画を公開。井上は５７・９キロ、中谷は５７・８５キロで、ともにリミットを下回った。

ＷＢＣは２人が１４日前計量を無事にクリアしたことを報告し「１４日前計量を無事に終え、この重要な試合に向けて万全のコンディションにあることを証明した両選手のプロ意識を高く評価する」と伝えた。

戦績は井上が３２戦全勝（２７ＫＯ）、中谷が３２戦全勝（２４ＫＯ）。

興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）」で独占生配信される。