◇ナ・リーグ ロッキーズ―ドジャース（2026年4月17日 デンバー）

ロッキーズの菅野智之投手（36）が17日（日本時間18日）、本拠でのドジャース戦に先発。今季最短の4回を9安打5失点で降板し、今季2勝目はならなかった。

厳しい条件下での登板となった。試合開始前、ロッキーズの本拠地があるコロラド州デンバーでは大雪が降りしきり、気温は氷点下近くにまで達した。大雪により、グラウンド一面が銀世界に。懸命な除雪作業を経て、ようやく試合開催にこぎ着けたが、試合開始時点でも気温は1.67度と厳寒状態だった。

リズムをつかむ前に“天敵”に捉えられた。初回、先頭打者として大谷を打席に迎えた菅野。スプリット、直球でカウント0―2と追い込んだが、3球目のスプリットを見逃され、4球目のスライダーを捉えられた。打球は右翼線に弾む二塁打に。その後タッカーの二ゴロで大谷を三塁へと進め、スミスに中犠飛を許し、先制点を失った。さらに2回にもマンシーに右中間へのソロ本塁打を許し、2点目を失うと、失点にはつながらなかったが2死一塁から、大谷に右前打を浴びた。

ともに2012年ドラフト1位でプロ入りした2人。菅野は日本時代、15年6月10日の交流戦・日本ハム戦で大谷と対戦し、左中間二塁打、四球、右前打と2打数2安打1四球と打ち込まれた。メジャーの舞台では昨年9月7日（同8日）に対戦。第1打席で外角高めのシンカーを捉えられ、バックスクリーン右へ飛び込む飛距離411フィート（約125メートル）の豪快な本塁打を許すと、2打席目も中堅右への一発を浴びた。この日も含め、日米通算の対戦成績は7打数6安打。“天敵”を封じることはできなかった。

菅野は今季2試合目の登板となった4月5日（同6日）フィリーズ戦で6回4安打1失点と好投し、今季初勝利をマーク。10日（同11日）パドレス戦でも、チームの勝利には結びつかなかったが、6回4安打2失点と安定した投球を続けていた。

シェイファー監督も「球種の幅だけでなく、プロフェッショナリズムもそうだし、自分の思い通りにボールを操る能力、それに落ち着きや快適さも含めて。仕事への取り組み方には、みんな本当に感心している」と信頼感を示していた。