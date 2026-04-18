開催：2026.4.18

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 5 - 10 [ジャイアンツ]

MLBの試合が18日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとジャイアンツが対戦した。

ナショナルズの先発投手はザック・リテル、対するジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブで試合は開始した。

2回表、7番 エリオト・ラモス 4球目を打ってセンターへのスリーランホームランでジャイアンツ得点 WSH 0-3 SF、3番 マット・チャプマン 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 WSH 0-5 SF、4番 ラファエル・ディバース 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 WSH 0-6 SF

3回裏、2番 ブレイディ・ハウス 初球を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 WSH 1-6 SF

4回表、9番 ドリュー・ギルバート 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでジャイアンツ得点 WSH 1-7 SF、3番 マット・チャプマン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 WSH 1-8 SF

4回裏、6番 デーレン・リレ 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでナショナルズ得点 WSH 3-8 SF

6回裏、8番 ホセ・テナ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 4-8 SF

7回表、5番 ケイシー・シュミット 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 WSH 4-9 SF

7回裏、1番 ジェームズ・ウッド 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 WSH 5-9 SF

9回表、7番 エリオト・ラモス カウント3-2から押し出しの四球でジャイアンツ得点 WSH 5-10 SF

試合は5対10でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのローガン・ウェブで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はナショナルズのザック・リテルで、ここまで0勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-18 10:40:24 更新