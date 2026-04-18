KKT杯バンテリンレディス

国内女子ゴルフツアーのKKT杯バンテリンレディスが17日から3日間、熊本空港CC（6595ヤード、パー72）で開催されている。プロ2年目の吉田鈴（大東建託）が、予選ラウンドで披露した鮮やかなウェア姿を公開。リンゴをモチーフにした可愛らしいコーディネートに、ファンから熱い視線が注がれている。

まさに「春の主役」といった装いだ。吉田は白のハイネックシャツに、赤と紺のリンゴ柄が全面にあしらわれたミニスカートを合わせて登場。サンバイザーの後ろにはスカートと同柄のリボンをなびかせ、白いグローブをはめ、手にはドライバーを携えて凛とした表情でコースに立っている。春の陽光に映えるポップで華やかなスタイルは、ギャラリーの目を釘付けにしていた。

公式インスタグラムで実際の画像を公開。文面には「今日はりんごコーデ 春の新作なのでpearly gatesのウェアをぜひチェックしてみてください」と綴っている。身に着けたスカートはPEARLY GATESの公式サイトによると2万9700円（税込）の一品。ファンも即座に反応している。

「いくらなんでも、可愛すぎ」

「服装のコーディネートが、凄く良い」

「りんちゃんしか似合わないっしょ」

「反則級な可愛さです」

「なんか大人っぽくみえるね」

「国宝級の可愛さです」

「何着ても可愛い」

「りんごコーデヤバい！かわい過ぎる」

吉田は2024年のプロテストに合格。ツアー4勝の吉田優利を姉に持つことでも知られる注目の「ダイヤモンド世代」で、今大会の初日は2バーディー、2ボギーのイーブンパーで、35位発進となった。



（THE ANSWER編集部）