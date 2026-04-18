猫がリラックスしているときにみせる行動7選

猫がリラックスしているときには、心の状態が行動に出ています。猫が「もともと警戒心が強い」ということが、見分けるヒントになります。

ひとつひとつのサインを知っておくと、愛猫の気持ちがぐっと読みやすくなりますよ。

1.お腹を見せて仰向けで寝る

お腹を上に向け仰向けにひっくり返る「へそ天」は、リラックス度マックスのサインです。

急所であるお腹を無防備にさらしてしまうのは、守られた安全な場所で何の心配もなく「いいキブン」だと心から感じているからです。これは猫をとりまく環境が満点だということですね。

信頼する相手の前でしか見せない、特別なポーズといえます。

2.休憩スタイルの定番「香箱座り」

前足を体の下にきれいに折りたたんで隠し、こんもりと座る「香箱座り」です。猫がその場を陣取って、周囲をのんびり観察しつつ、ウトウト居眠りするときは香箱座りが多いでしょう。

立ち上がるのにサッと動けないため、緊張するようなタイミングでは絶対にとりません。香箱座りをしているときは、心も体もゆったりと休憩しているのです。

3.喉をゴロゴロ鳴らす

喉の奥から響いてくる低い「ゴロゴロ」音は、安心や幸福感の代表的なサインです。撫でているときや抱っこしているときに、喉を鳴らす音が聞こえたら「とても気持ちいい」と感じている証拠。

このゴロゴロ音には、癒しの効果があるといわれ、疲れや病気などを癒そうとするときにも鳴らします。いい顔をして喉を鳴らしているならリラックスしているでしょう。

4.ゆっくりまばたきをする

猫がゆっくりまばたきをするのは、対面している相手に対して安心している証拠。猫社会では相手の目を凝視せずに、適度に目を閉じることが相手を怖がっていない意思表示になるのです。

とろんとした表情をしているなら、相手への信頼もともなってリラックス満点。その際に飼い主からも同じようにまばたきを返してあげると、相互コミュニケーションが深まります。

5.寝床をふみふみ

子猫のころにお母さんのおっぱいを刺激してミルクを出していた名残から、前足を交互にやわらかいものへ押しつける「ふみふみ」は、気持ちが落ちついていて、なおかつちょっと眠たいとき。

成猫になってもこの行動をするのは、それほど深い安心感を覚えているから。もし、膝の上で猫にふみふみされたら、それは最大の愛情表現と受け取ってOKです。

6.のんびり毛づくろい

猫がのんびりと丁寧に自分の体を舐めるときは、気持ちが落ち着いている証拠です。食事のあとや休息の前・合間などによく見られることでしょう。

また、飼い主や同居猫のことを舐める「アログルーミング」は、大切な相手への愛情表現でもあります。抱っこしているときに、手や腕を舐めてくれたら、心からリラックスしている証拠です。

7.思いきりストレッチをする

目覚めや休憩のあとにする「伸び」、リラックスのサインのひとつです。前足を遠くについて背中をそらせる伸びや、逆に背中をぎゅっと丸めるタイプのストレッチもあります。

伸びをしている間の無防備さから、環境に対して完全にリラックスしているときに見られることから、目の前で余裕の伸びをしたら猫はリラックスできていると思って間違いないでしょう。

リラックスしている猫への接し方

愛猫がリラックスしている行動を見かけたら、基本的にはその場で様子を見てあげましょう。特にお昼寝をしているときには、一時的に目が覚めただけということもあります。無理に構わないことも大事です。

特にお腹を見せてゴロンとしていても、必ずしも「お腹を撫でて」という意味ではありません。また、体の力が完全に抜けてダラッとしているなら、触れる前に一旦様子を見てください。触ることで逆に緊張させてしまうこともあります。

もちろん、静かな声で話しかけるのもOKです。声がけは、猫が安心するコミュニケーションのひとつです。

もし、猫に触れる場合は、あごの下や耳のうしろ、首のあたりを指でかいてあげます。あまりにも軽く触れるとくすぐったがることがあります。手の動きはゆっくりなまま、皮膚に指の感覚がわかる程度の強さが無難です。

もちろん、触られる好みには個体差があるため、しっぽの動きや耳の向きなどを見ながら判断することが大切です。

まとめ

リラックスしているときの猫の姿は、私たちが望む一番かわいらしい猫の姿ではないでしょうか。「うちの猫は本当に幸せなのかな？」と、ほのかに抱いていた不安も、環境に満足してのんびりしている猫を見れば、どう感じているのか確信できるでしょう。

猫が無防備な状態でいると、ついたくさん触ったり、スマホで写真を撮りたくなったりしてしまいますが、その状態を邪魔することなく猫の反応を見ながら接するようにしましょう。

リラックスしている動物を見ることは、人間の脳にもストレス軽減や幸福度がアップするという効果があるといわれています。愛猫に快適な環境を与えて、一緒に幸せに過ごしましょう。