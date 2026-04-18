トランプ米大統領の身勝手なイラン攻撃が日本の観光業界を苦しめている。中東経由便の欠航が相次ぎ、欧州を中心に訪日外国人の宿泊キャンセルが続出しているのだ。

原油100ドル超え常態化で家計逼迫の夏が来る…経常利益率20%消失、5割超の企業「3カ月で価格転嫁」

古い町並みが海外客に人気の岐阜・高山市もそのひとつ。飛騨高山旅館ホテル協同組合によると、3月から4月の2週目までに約4000人分のキャンセルが発生。昨年の市内の宿泊者数232万4000人のうち、訪日外国人は42.1％を占め、比率は年々増加。中でも欧州からの訪問客は22万141人とアジア・中東の38万9095人に次ぎ2番目に多い。

「イラン攻撃翌日の3月1日だけで、500人のキャンセルがありました。少しでも旅費を抑えたがる欧州からのお客さまが、割安のドバイ便をよく利用するようです。トランプさんも当初は『4週間程度で終わる』と言っていたのに、事態は好転しません。4月の高山祭を挟んだ3〜5月が書き入れ時だけに、痛手は大きい」（飛騨高山旅館ホテル協同組合・中畑稔常務理事）

さらに、原油高が航空運賃に影を落とす。IATA（国際航空運送協会）のジェット燃料価格モニターによると、世界の週間平均価格は2月27日時点で1バレル=99.4ドルだったが、4月3日には200ドルを突破。2倍以上に跳ね上がった。

JALとANAは6月発券分から国際線の燃油サーチャージを大幅アップ。欧州・北米行き（片道）は、JALが5万円、ANAが5万5000円となる。

4〜5月発券分の3万円前後から7割ほど引き上げ、過去最高水準に達する。

「安い日本」を目指す訪日客ほど、航空運賃の値上げに敏感だ。IATAのウォルシュ事務局長は、たとえホルムズ海峡の封鎖が解かれても、中東の精製能力の混乱からジェット燃料の安定供給には数カ月を要するとの見解を示している。燃料高が長引くほど、旺盛なインバウンド消費に支えられている観光業や小売業には大打撃だ。

「原油高による光熱水費の高騰も、ホテル経営を圧迫します。戦闘の早期終結を願うばかりです」（前出の中畑稔氏）

経済成長の牽引役を失う

昨年の訪日外国人による旅行消費額は9.5兆円に上り、前年比16.4％増と過去最高を更新。日本の名目GDP（662兆7885億円）の約1.4％に相当し、数少ない「成長の牽引役」として期待されていた。

しかし高市首相の「台湾有事は存立危機事態」発言に、中国政府が猛反発。渡航自粛要請により、3月の中国からの訪日客は前年同月比55.9％も減少し、4カ月連続で前年同月を下回った。

ただでさえ“太客”を失う中、イラン戦闘の長期化がダメ押し。これからが本番のインバウンド激減は、日本経済に破壊的なダメージを与えかねない。

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