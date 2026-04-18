顔の雰囲気も変わった？aespa・ウィンター、オレンジヘアに大胆にイメチェン！新AL準備中の近況

ガールズグループaespaのメンバー、ウィンターが大胆な“イメチェン”とともに、カムバックへの期待を高めた。

去る4月17日、ウィンターは自身のSNSを通じて、オレンジ色に明るく染めた新しいスタイルの写真を公開した。

【写真】ウィンター、顔が少し違う？

写真のなかの彼女は、流行への敏感さが際立つ“航空ショット”から、正面を見つめるカットまで、さまざまなポーズを披露し、一味違う魅力を放った。

（写真＝ウィンターInstagram）

特に、同投稿には、aespaの2ndフルアルバムに関連するヒントも盛り込まれた。アルバムタイトルは隠されているが、ビジュアルコンセプトの会議に参加したと思われる写真を公開し、カムバックの準備に積極的に臨んでいることを暗示して、ファンの期待をさらに高めた。

なお、aespaは来る5月の2ndフルアルバムの活動を通じて、またどのような新しい姿を見せるのか、関心が集まっている。

◇ウィンター（WINTER） プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。