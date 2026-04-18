◇ナ・リーグ ドジャース−ロッキーズ（2026年4月16日 デンバー）

ドジャースは17日（日本時間18日）、敵地でロッキーズ戦を行い、球団史上最低気温で試合開始を迎えた。

ロッキーズの本拠地があるコロラド州デンバーは試合前に大雪が降り、午後0時半の時点で気温はわずか1度の厳寒状態。グラウンドも一面、銀世界となり、球場スタッフらが約5時間かけて除雪作業。必死の整備で開始にこぎ着けた。

雪は止んだものの試合開始時点の気温も約1・67度と極寒は変わらず、大谷は打席に向かう際、何度も手袋に息を吹きかけ、手を温める様子が見られた。

MLB記者歴20年超のオレンジカウンティー・レジスター紙の名物記者ビル・プランケット氏は自身のX（旧ツイッター）で「公式の試合開始時気温は35度（摂氏約1.67度）。これはドジャースの歴史において、試合開始時の気温として過去最低を記録した」と紹介。

米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のドジャース担当ファビアン・アルダヤ記者もXで「ドジャースの試合における史上最低の開始時気温は、2004年4月21日にコロラド（ロッキーズ戦）で記録された37度（摂氏約2.78度）だった」と22年ぶりに最低記録を更新したと伝えた。

この日のロッキーズ先発は菅野智之で、大谷と菅野のメジャー2度目の対決は超極寒の中、迎えた。