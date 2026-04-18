【ひらがなクイズ】1分で正解を目指そう！ 人との関係や健康に共通するひらがな2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ 頭の中に蓄積された膨大な知識から、提示された条件に合う「音」を的確に選び出す作業に挑戦してみましょう。
今回は、社会的な状態、身体的な悩み、そして個人の気質に関わる3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、正解を導き出してください！
□□つ
かた□□
□□しょう
ヒント：助けを求める相手がおらず一人きりになること、首から肩にかけての筋肉が硬く重苦しくなる症状、そして一つの物事に度を超して熱中してしまう性質を思い出してみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「こり」を入れると、次のようになります。
こりつ（孤立）
かたこり（肩凝り）
こりしょう（凝り性）
どれも正しい日本語になりますね。今回は社会情勢、健康、そして性格的な特徴という、文脈の大きく異なる3つの言葉が並んでいました。全く違う意味を持ちながら、同じ響きを共有している点に着目すると、日本語が持つ語彙の奥深さを改めて実感できるはずです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、社会的な状態、身体的な悩み、そして個人の気質に関わる3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、正解を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
かた□□
□□しょう
ヒント：助けを求める相手がおらず一人きりになること、首から肩にかけての筋肉が硬く重苦しくなる症状、そして一つの物事に度を超して熱中してしまう性質を思い出してみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
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↓
正解：こり正解は「こり」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こり」を入れると、次のようになります。
こりつ（孤立）
かたこり（肩凝り）
こりしょう（凝り性）
どれも正しい日本語になりますね。今回は社会情勢、健康、そして性格的な特徴という、文脈の大きく異なる3つの言葉が並んでいました。全く違う意味を持ちながら、同じ響きを共有している点に着目すると、日本語が持つ語彙の奥深さを改めて実感できるはずです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)