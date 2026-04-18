開催：2026.4.18

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 4 - 6 [オリオールズ]

MLBの試合が18日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとオリオールズが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はタナー・バイビー、対するオリオールズの先発投手はクリス・バジットで試合は開始した。

7回裏、6番 ダニエル・シュニーマン 2球目を打ってライトスタンドへの満塁ホームランでガーディアンズ得点 CLE 4-0 BAL

8回表、5番 ジョナサン・ロドリゲス 初球を打ってライトへの犠牲フライでオリオールズ得点 CLE 4-1 BAL、7番 ウェストン・ウィルソン 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 CLE 4-3 BAL、9番 ジェレマイア・ジャクソン 2球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでオリオールズ得点 CLE 4-6 BAL

試合は4対6でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのリコ・ガルシアで、ここまで2勝0敗1S。負け投手はガーディアンズのエリク・サブロウスキで、ここまで0勝1敗0S。オリオールズのヘルズリーにセーブがつき、0勝1敗6Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-18 10:24:08 更新