開催：2026.4.18

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 5 - 1 [レイズ]

MLBの試合が18日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとレイズが対戦した。

パイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラー、対するレイズの先発投手はニコラス・マルティネスで試合は開始した。

2回裏、7番 スペンサー・ホルウィッツ 7球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 1-0 TB

6回表、2番 フニオール・カミネロ 8球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 PIT 1-1 TB

6回裏、1番 オニール・クルーズ 5球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでパイレーツ得点 PIT 3-1 TB

8回裏、2番 ブランドン・ロー 8球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 5-1 TB

試合は5対1でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのバッバ・チャンドラーで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はレイズのニコラス・マルティネスで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-18 10:32:11 更新