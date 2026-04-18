● 4月21日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<554A> バトンズ 東証グロース 情報・通信業

【事業内容】

M&A（合併・買収）総合プラットフォーム「BATONZ」の企画・開発・運用



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年 3月期 1379 51 57 41 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】大和証券



【公募・売り出し】

公募31万株、売り出し35万2500株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し9万9300株を実施する。

【公募・売り出し価格】 660円



【調達資金の使途】ソフトウエア開発投資、本社移転に係る設備投資資金。



● 4月22日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<558A> ＳＱＵＥＥＺＥ 東証グロース サービス業

【事業内容】

自社ホテル運営、システム開発・提供、宿泊施設の企画・開発、DX

（デジタル変革）全般のコンサルティングなど



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年12月期 5367 511 526 617 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】ＳＢＩ証券



【公募・売り出し】

公募5万株、売り出し95万0900株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し15万0100株を実施する。

【公募・売り出し価格】 3110円



【調達資金の使途】借入金の返済。



● 4月23日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<556A> 犬猫生活 東証グロース 小売業

【事業内容】

ペットフードをはじめとしたペット関連商品の企画・製造・販売



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年 4月期 2901 92 89 207 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】ＳＢＩ証券



【公募・売り出し】

公募33万株、売り出し28万株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し9万1500株を実施する。

【公募・売り出し価格】 2990円



【調達資金の使途】広告宣伝費。



● 4月24日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<559A> 梅乃宿酒造 東証スタンダード 食料品

【事業内容】

日本酒および「梅乃宿の梅酒」や「あらごしシリーズ」などの果実を

つけ込んだ日本酒リキュールを中心とした酒類の製造および国内外での

販売





【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年 6月期 2684 317 306 241 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券



【公募・売り出し】

売り出し189万3500株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し27万4900株を実施する。

【公募・売り出し価格】 600円



【調達資金の使途】－



株探ニュース