STVニュース北海道

写真拡大

函館市の五稜郭公園では、4月18日午前10時に気象台の職員がソメイヨシノの標本木を確認し、待ちに待った桜の開花を発表しました。

函館地方気象台によりますと、観測史上2番目に早い開花だということです。