ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 函館で待ちに待ったサクラの開花！ 観測史上2番目の早さ 函館市 函館で待ちに待ったサクラの開花！ 観測史上2番目の早さ 函館市 函館で待ちに待ったサクラの開花！ 観測史上2番目の早さ 函館市 2026年4月18日 10時26分 STVニュース北海道 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 函館市の五稜郭公園では、4月18日午前10時に気象台の職員がソメイヨシノの標本木を確認し、待ちに待った桜の開花を発表しました。函館地方気象台によりますと、観測史上2番目に早い開花だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【解説】函館と札幌のサクラ 開花予想は１８日！ 稚内と釧路は来月３日 いずれも平年より早く 帯広の八重桜は“満開” 札幌・函館は週末に期待！ サクラ前線北海道に上陸…北上中 【速報】車同士が正面衝突 ２人搬送…高齢女性が死亡 交差点を右折しようとしたところ…北海道旭川市 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, 生花, 介護タクシー, 配線, 慰霊祭, 在宅医療, リペア工事, 静岡, 仏壇, フローリング