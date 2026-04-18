初主演舞台の全11公演！ ドリアン・ロロブリジーダ「DURIAN DURIAN」
記事ポイントドリアン・ロロブリジーダ主演の新作舞台「DURIAN DURIAN」が開幕。有楽町・I’M A SHOWで2026年4月18日から4月26日まで計11公演を実施。脚本・演出は村角太洋が担当し、雷太や神里優希らが出演。
ドリアン・ロロブリジーダ主演の完全新作シチュエーション・コメディ「DURIAN DURIAN（ドリアン・ドリアン）」が、I’M A SHOWで開幕します。
上演期間は2026年4月18日から4月26日までで、計11公演が予定されています。
脚本・演出はTHE ROB CARLTONの村角太洋さんが担当します。
ドリアン・ロロブリジーダ「DURIAN DURIAN」
公演名：DURIAN DURIAN（ドリアン・ドリアン）期間：2026年4月18日(土)〜4月26日(日)公演数：計11公演会場：I’M A SHOW（東京都千代田区有楽町2丁目5番1号 有楽町マリオン別館7F）脚本・演出：村角太洋（THE ROB CARLTON）出演：ドリアン・ロロブリジーダ、雷太、神里優希、村角ダイチ、岩瀬亮、飯原僚也
舞台の題材はファッションウィークを目前に控えたファッション業界です。
主人公はカリスマファッションデザイナーのドリアンで、次々と起こるトラブルに対応していく設定です。
作中では「ピンチはチャンスよ！」という信念のもとで、周囲を巻き込みながら状況が展開します。
出演者構成
雷太さんはドリアン・ドリアンコレクションのフラッグシップを飾るモデル役を務めます。
神里優希さんは主人公を支えるアシスタント役として出演します。
村角ダイチさんはバトラー役、岩瀬亮さんはファッションウィークの現地プロモーター役、飯原僚也さんはプロダクションマネージャー役で登場します。
チケット情報
土日昼公演S席：9,800円（税込）土日昼公演A席：7,800円（税込、当日引換）平日など該当公演S席：8,800円（税込）平日など該当公演A席：6,800円（税込、当日引換）別途ドリンク代：600円開場時間：開演45分前未就学児：入場不可
A席は一般発売からの販売で、公演当日に当日引換券受付で座席指定券と引き換える方式です。
車椅子席を希望する場合は、チケット購入後にサンライズプロモーションへの連絡が必要です。
チケットはイープラス、ローソンチケット、チケットぴあ、チケットサンライズ、アソビュー！
で取り扱われています。
ローソンチケットのLコードは35427、チケットぴあのPコードは540-145です。
「DURIAN DURIAN」は、ドリアン・ロロブリジーダさんの初主演舞台として上演されます。
会場は有楽町駅周辺のI’M A SHOWで、期間中に全11公演が行われます。
料金は公演日によって異なり、入場時には別途ドリンク代600円が必要です。
シチュエーション・コメディ「DURIAN DURIAN」の紹介でした。
よくある質問
Q. 「DURIAN DURIAN」はいつどこで上演されますか？
A. 上演期間は2026年4月18日から4月26日までで、会場は東京都千代田区有楽町のI’M A SHOWです。
期間中の公演数は計11公演と案内されています。
Q. チケット料金はいくらですか？
A. 土日昼公演はS席9,800円、A席7,800円で、その他の対象公演はS席8,800円、A席6,800円です。
いずれも税込で、別途ドリンク代600円が必要です。
Q. 出演者とスタッフは誰ですか？
A. 主演はドリアン・ロロブリジーダさんで、脚本・演出は村角太洋さんが担当します。
共演には雷太さん、神里優希さん、村角ダイチさん、岩瀬亮さん、飯原僚也さんが名を連ねています。
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