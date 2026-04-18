歴代ジャケットを集める高揚感！ ローソンエンタテインメント「布袋寅泰／GUITARHYTHM COLLECTION」

記事ポイント 布袋寅泰さんの「GUITARHYTHM」シリーズ歴代ジャケットなど全10種のピンズがカプセルトイで登場1回500円で、約25×25mmの存在感あるデザインをコレクションできるgashacoco3店舗ではポスター展示や先着特典付きのPOP UPも実施 布袋寅泰さんの「GUITARHYTHM」シリーズ歴代ジャケットなど全10種のピンズがカプセルトイで登場1回500円で、約25×25mmの存在感あるデザインをコレクションできるgashacoco3店舗ではポスター展示や先着特典付きのPOP UPも実施

布袋寅泰さんの45周年イヤーを彩るカプセルトイが、全国のカプセルトイコーナーに登場します。

歴代「GUITARHYTHM」ジャケットをそのまま小さなピンズに落とし込んだデザインは、音楽ファンの記憶まで一緒に持ち歩きたくなる仕上がりです。

ローソンエンタテインメント「布袋寅泰／GUITARHYTHM COLLECTION」





発売日：2026年4月24日(金)より順次発売価格：1回500円（税込）種類：全10種サイズ：約25×25mm材質：エポキシ樹脂・白鉄・鉄販売場所：HMV15店舗、gashacoco、ガシャポンのデパート、その他カプセルトイコーナー

今回の最新作では、「GUITARHYTHM」シリーズのアルバムジャケット8種に加え、GUITARHYTHM LOGOとG MARKの2種をラインアップしています。

1988年の『GUITARHYTHM』から2025年の『GUITARHYTHM VIII』まで並ぶので、1つ手に取るだけで布袋寅泰さんのソロキャリアをたどるような気分になります。

約25mm四方の小さなサイズでもアートワークの存在感がしっかりあり、バッグやポーチに付ければロックな空気がぐっと濃くなります。

LOGOとG MARKには古美仕上げを採用し、使い込んだ金属のような陰影が出ているため、ジャケット柄とは違う渋さを選べるのも見どころです。

全10種のラインアップ





ジャケットごとに年代ごとの世界観が異なるので、どれが出てもコレクションケースに並べたくなる表情があります。

カプセルを開ける瞬間は、どの時代の「GUITARHYTHM」と出会えるか分からないライブ前のような高揚感があります。

専用台紙と一緒に入っているため、そのまま保管しても飾り映えしやすく、保有感までしっかり残ります。

自動販売機の性質上、同じ商品が続けて出る場合もありますが、重複分を含めて交換や複数使いを考える楽しさも広がります。

限定POP UP展開





実施期間：2026年4月24日(金)〜4月29日(水・祝)実施店舗：gashacoco 池袋、gashacoco 名古屋ゼロゲート、gashacoco 心斎橋BIGSTEP先着特典：対象商品を3点購入でグリーティングカード1枚プレゼント

gashacoco3店舗では、ポスターや大型パネルが並ぶPOP UPスペースも展開され、売り場そのものが45周年イヤーを祝う展示空間になります。

購入特典のグリーティングカードは対象商品を3点買うともらえるので、友人と回した分をまとめたり、お気に入りを狙っているうちに条件を満たしやすいのも魅力です。

先着順でなくなり次第終了のため、特典まで手に入れたい場合は早めの来店が安心です。

期間終了後も在庫がある限り販売は続くので、POP UPに行けない人でも店頭で探す楽しみは残ります。

布袋寅泰さんの音楽に触れてきた人にとっても、ジャケットデザインの強さに惹かれる人にとっても、500円で手に取りやすい記念アイテムです。

45周年の節目に合わせて集めたくなるシリーズなので、気になる人は販売店舗を早めにチェックしておくと動きやすくなります。

バッグやキャップに付けても、台紙ごと飾っても絵になるところも、このカプセルトイならではです。

布袋寅泰／GUITARHYTHM COLLECTIONの紹介でした。

よくある質問

Q. 布袋寅泰／GUITARHYTHM COLLECTIONはいつから買えますか？

A. 2026年4月24日(金)より全国のHMV15店舗、gashacoco、ガシャポンのデパートなどで順次発売されます。

販売開始日は店舗ごとに異なるため、行く前に取扱店舗情報を確認しておくと安心です。

Q. ラインアップは何種類ありますか？

A. 全10種です。

歴代「GUITARHYTHM」シリーズのアルバムジャケット8種に加え、GUITARHYTHM LOGOとG MARKの2種がそろいます。

コレクションすると布袋寅泰さんの歩みを一覧で楽しめます。

Q. POP UPでもらえる先着特典の条件は何ですか？

A. gashacocoの対象3店舗で対象商品を3点購入すると、グリーティングカード1種を1枚もらえます。

数量限定の先着配布で、なくなり次第終了し、他キャンペーンとの併用はできません。

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