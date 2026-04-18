18日、湯沢町の国道で大型トラックと歩行者の男性（54）が衝突する事故がありました。

警察は、トラックの運転手で見附市昭和町の自称・トラックドライバーの男（46）を過失運転致傷の容疑で現行犯逮捕しています。



警察によりますと18日午前3時半ごろ、湯沢町の国道で男が運転していた大型トラックと道路を歩いていた長岡市三ツ郷屋の男性（54）が何らかの原因で衝突しました。





事故後、男が自ら「トラックと人が衝突した」110番通報。警察と救急隊が駆け付けた際、歩行者の男性は意識と呼吸がなく出血も確認されたため病院に搬送。その後死亡が確認されました。男性は事故の際に胸などを強く打ち付けたとみられており、死因は胸部大動脈損傷と胸腔内の大量出血でした。その後警察は運転手の男を過失運転致傷の容疑で現行犯逮捕。調べに対し男は「歩行者と衝突したことは間違いありません」と容疑を認めています。現場は片側1車線の見通しのいい直線道路で、付近に横断歩道や信号はありませんでした。男は当時仕事中で「事故直前に歩行者を認識した」という趣旨の話もしているということです。警察が事故の詳しい原因を調べています。