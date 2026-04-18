石川遼が6差24位で決勝進出 杉浦悠太は予選落ち
＜トゥルム選手権 at PGAリビエラ・マヤ 2日目◇17日◇PGAリビエラ・マヤ（メキシコ）◇7272ヤード・パー72＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの第2ラウンドが終了した。
＜連続写真＞“ライン出しモード”に変化 石川遼の最新スイング
石川遼は2バーディ・3ボギーの「73」。1ストローク落としたものの、首位と6打差のトータル3アンダー・24位タイで決勝ラウンドに進んだ。巻き返しを図った杉浦悠太は「71」にとどまり、トータル4オーバー・104位タイで予選落ちを喫した。トータル9アンダー・単独首位にケイレブ・ヴァナラゴン（米国）。トータル7アンダー・2位タイにはブレイズ・ブラウン（米国）ら5人が続いた。今大会の賞金総額は100万ドル（約1億5800万円）。優勝者には18万ドル（約2850万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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