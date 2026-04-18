コレステロールは悪者じゃない！中性脂肪が超悪玉コレステロールを生み出す理由とは！？【ストレス０！で内臓脂肪が落ちる食べ方】

中性脂肪が超悪玉コレステロールを生み出す理由

コレステロールは悪者じゃない！

「コレステロール値が高いと生活習慣病を招く」といわれたこともありましたが、それは古い考えです。免疫力を向上させるなど、健康づくりに役立つことがわかっています。

●コレステロールは体をつくる重要なもの

肝臓から全身に運ばれるものを「LDLコレステロール」、肝臓に戻されるものを「HDLコレステロール」といいます。この２つはそれぞれ人間の健康を保つうえで大切な役割を担っています。

●中性脂肪がコレステロールを悪者にする！

中性脂肪が増え過ぎると、HDLコレステロールを減らして余計なコレステロールが肝臓に戻るのを阻害します。さらにLDLコレステロールを酸化しやすくし、超悪玉コレステロールを生み出します。

●大事なのはLDLとHDLのバランス

コレステロールには、肝臓から全身に運ばれる「LDLコレステロール」と、肝臓に戻される「HDLコレステロール」の２種類があります。LDLの値がHDLの値に比べて低過ぎると、がんのリスクが高まるといわれています。一方、HDLが低い状態で高血圧などの要因が重なると、動脈硬化を誘引します。

そもそも人間の体には、LDLとHDLのバランスを一定に保つ働きがありますが、生活習慣の乱れや運動不足などで、そのバランスが崩れてしまうのです。また中性脂肪が増え過ぎると、LDLが酸化しやすくなり、超悪玉コレステロールと呼ばれる「酸化コレステロール」となって動脈硬化を引き起こす原因になりかねません。

【出典】『ストレス０！で内臓脂肪が落ちる食べ方』

監修：栗原毅 日本文芸社刊

監修者プロフィール

1951年、新潟県生まれ。北里大学医学部卒業。前東京女子医科大学教授、前慶応義塾大学特任教授。現在は栗原クリニック東京・日本橋院長を務める。日本肝臓学会専門医。治療だけでなく予防にも力を入れている。血液サラサラの提唱者のひとり。『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』（日本文芸社）をはじめ、著書・監修書多数。