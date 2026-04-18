◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（３３）とカイル・タッカー外野手（２９）が相次いで赤ちゃんが産まれたことを報告した。

ベッツは、ブリアンナ夫人とともに、インスタグラムで、第３子が誕生したことを報告。ベッツがだっこする写真、家族５人で収まった写真などとともに「カーリ・ベッツ」と命名したことも明かした。ベッツは、３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の出場を辞退したことについて妻が妊娠していたことを理由の一つに挙げていた。今は右脇腹を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）に入っている。

さらに、今季ドジャースに加入したタッカーも、サマンサ夫人ともに第１子の誕生をインスタグラムで報告した。この日の敵地・ロッキーズ戦にも「２番・右翼」でスタメン入りしている。

大谷翔平投手（３１）は、昨年４月に第１子の長女が誕生。まもなく１歳の誕生日を迎えるとあって、１５日（同１６日）には「ただただ、かわいいです。シーズン中はなかなか、遠征出れば会えなかったりしますし、すごく成長するスピードが早いので、近くで見たいなと思う反面、やっぱなかなか（一緒に）いられないもどかしさはあります。フィールドと家庭というか、また別で考えてはいるので。家に帰ればリラックスしたいなと思いますし。そこも切り離して」と話していた。