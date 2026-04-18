◇ナ・リーグ ドジャース−ロッキーズ（2026年4月16日 デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。相手先発の菅野智之投手（36）と対戦し、第1打席で快音を響かせて右翼線二塁打を放った。

試合前には大雪が降りしきり、除雪作業を経て開催にこぎ着けた試合。試合開始時点で気温1.6度と極寒の中迎えた初回の第1打席、菅野とメジャー2度目の対戦は1ボール2ストライクからの4球目、内角スライダーを引っ張ると、打球は右翼線に飛び二塁打でいきなりチャンスメークした。タッカーのニゴロで三塁に進むと、スミスの中犠飛で先制のホームを踏んだ。

大谷は昨年9月7日のオリオールズ戦で菅野とメジャー初対決。初回に先頭打者本塁打を放つと、3回の第2打席でも2打席連続本塁打をマークし、2打数2安打だった。2人はともに12年ドラフト1位で巨人と日本ハムに入団したドラフト同期生で、日本では一度だけ対戦がある。15年6月10日、大谷は「5番・DH」で出場し、左中間二塁打、四球、右前打の2打数2安打で菅野に貫禄を見せた。これで日本時代を含め、5打数5安打と圧倒した。

ネットでは「通算打率10割継続」「大谷にとって相性が良すぎる」「菅野は本当に抑えられない」「このあと菅野が抑えられるかどうかも注目だね」「菅野キラー」「上手く対応したね」などの声があがった。