ロバート馬場、キャベツ焼いて煮る「キャベツスープ」 アレンジも可能で反響相次ぐ「旬の野菜を…」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「余ったら即コレ！焼くだけで別次元【焼きキャベスープ】キャベツに「ありがとう」と言いたくなる極旨レシピ」と題した動画をアップした。
【動画】旬の食材を生かす！キャベツ焼いて煮る「キャベツスープ」レシピ
概要欄では「今回は、キャベツを焼いて煮る「キャベツスープ」を作りました。最初に焼くだけで、香ばしい匂いが段違いで食欲をそそりますよ。作り置きして、パスタや炊き込みご飯にも使えるアレンジレシピですので、ぜひ試してみてくださいね」との文言とともに、レシピを公開。
難易度も低めとあって、ファンからは「シンプルだけど、キャベツだけでこんな美味しそうな一品できるんですね」「ダイエットにも良さそうです」「こういう旬の野菜をそのまんま活かすシンプルな料理が一番おいしい」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】旬の食材を生かす！キャベツ焼いて煮る「キャベツスープ」レシピ
概要欄では「今回は、キャベツを焼いて煮る「キャベツスープ」を作りました。最初に焼くだけで、香ばしい匂いが段違いで食欲をそそりますよ。作り置きして、パスタや炊き込みご飯にも使えるアレンジレシピですので、ぜひ試してみてくださいね」との文言とともに、レシピを公開。
難易度も低めとあって、ファンからは「シンプルだけど、キャベツだけでこんな美味しそうな一品できるんですね」「ダイエットにも良さそうです」「こういう旬の野菜をそのまんま活かすシンプルな料理が一番おいしい」などといった感想が相次いで寄せられている。