ふくらはぎの痛みが出た際の「絶対にやってはいけない行動」とは？正しい対処法を医師が解説

ふくらはぎに痛みを感じた際、適切な対処を行うことで症状の悪化を防ぎ、合併症のリスクを下げることができます。自己判断で行動する前に、いくつかの注意点を押さえておくことが重要です。安静と足の挙上、水分補給と生活習慣の調整、自己判断でのマッサージを避けることの大切さについて、具体的にお伝えします。

監修医師：

本多 洋介（Myクリニック本多内科医院）

群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医として経験を積む。現在は「Myクリニック本多内科医院」院長。日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医。

ふくらはぎの痛みが現れたときの対処法

ふくらはぎに痛みを感じた際、適切な対処を行うことで症状の悪化を防ぎ、合併症のリスクを下げることができます。自己判断で行動する前に、いくつかの注意点を押さえておくことが重要です。

安静と足の挙上

ふくらはぎに痛みや腫れがある場合は、まず安静を保つことが基本です。無理に歩き続けたり、立ち仕事を続けたりすると症状が悪化する可能性があります。横になる際には、足を心臓より高い位置に保つようクッションや枕を使って足を挙上すると、静脈還流が促進されてむくみが軽減することがあります。ただし、この対処法はあくまで一時的なものであり、根本的な治療にはなりません。症状が持続する場合は、速やかに医療機関を受診する必要があります。

水分補給と生活習慣の調整

脱水状態は血液の粘度を高め、血栓形成を促進する要因となります。十分な水分を摂取することで血液がサラサラに保たれ、血栓のリスクを下げる効果が期待できます。特に、長時間の移動や運動後、入浴後などは意識的に水分を補給することが推奨されます。また、喫煙や過度の飲酒は血管や血液の状態に悪影響を及ぼすため、控えることが望ましいとされています。バランスの取れた食事や適度な運動習慣も、血栓予防に寄与します。

自己判断でのマッサージは避ける

痛みや腫れがあるとマッサージで和らげたくなるかもしれませんが、深部静脈血栓症が疑われる場合は絶対に避けるべきです。強い刺激を加えると血栓が剥がれて肺に移動し、肺塞栓症を引き起こす危険性があります。同様に、温熱療法や強い圧迫も推奨されません。医療機関を受診するまでは、患部に余計な刺激を加えず、静かに過ごすことが安全です。症状の原因が明確になり、医師の指導のもとで適切な治療やケアを受けることが最も確実な対処法です。

まとめ

深部静脈血栓症は、ふくらはぎの痛みや片足だけが腫れるといった特徴的なサインを見逃さないことで、早期発見が可能です。こうした症状に気づいた際には、自己判断でマッサージをしたり放置したりせず、速やかに医療機関を受診することが重要です。適切な診断と治療により、肺塞栓症といった重篤な合併症を予防し、後遺症のリスクを減らすことができます。日常生活では長時間の同一姿勢を避ける、十分な水分を摂取する、リスク要因を把握しておくといった予防対策を心がけることで、血栓形成のリスクを下げることができます。気になる症状がある場合は、循環器内科や血管外科を受診し、専門的な評価を受けることをおすすめします。

参考文献

日本循環器学会「肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン」

国立循環器病研究センター「静脈血栓塞栓症（急性肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症）」

厚生労働省「エコノミークラス症候群の予防のために」