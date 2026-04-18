足元から整える心地よさ。セルフケアソックス「Sockwell」銀座ロフトにて5月10日までPOP UPを開催中

weskiii（ウェスキー）が運営するアメリカ発のセルフケアソックスブランド「Sockwell（ソックウェル）」は5月10日までの期間限定で、銀座ロフトにてPOP UPを開催しています。

■母の日ギフトにもおすすめ。自分や大切な人に心地よいセルフケア習慣を

同POP UPでは、“足元から整える”心地よさをテーマに、日常に取り入れやすいセルフケア習慣を提案。天然メリノウールを使用したやさしい履き心地と、日常に馴染むデザイン性を兼ね備えたラインアップを展開します。

また、母の日シーズンにあわせて、自分自身を労わる時間としてはもちろん、大切な人へのギフトとしても選びやすいアイテムを用意。「整える時間」を贈る新しいギフトとして、日々を心地よく過ごすための習慣を提案します。

Sockwell公式サイト：https://sockwell.jp/

Sockwell公式Instagram：https://www.instagram.com/sockwell_jp/

■POP UP開催概要

開催期間：2026年4月6日〜5月10日

開催店舗：銀座ロフト 3階 特設会場

銀座ロフト店舗ページ：https://www.loft.co.jp/ginzaloft/

■POP UP展開商品 〜PICK UP〜

◇ライフスタイル着圧シリーズ

履くだけでセルフケア365日24時間着用OK

ライフスタイル着圧シリーズは、足を包み込むようなフィット感で足の疲れを気にする方をサポートするセルフケアソックスです。

足首からふくらはぎにかけての段階的着圧、シームレスなつま先、締め付けない履き口で、朝履いた時から夜脱ぐ時まで着圧による窮屈さを感じさせません。

ソックウェルで一番ベーシックな人気アイテムです。

＜IRIS＞

コーディネートの主役になる、大胆で華やかなフローラルデザイン。足元を見るたびに気分が上がる、春らしい一足です。

やわらかな履き心地と落ち着いたカラーリングで、日常からお出かけまで幅広く活躍。コーディネートに上品なアクセントを添えます。

商品概要

商品名：[SW187W]IRIS Ladies

取り扱いカラー：Mineral／Pinkclay／Putty

価格：5,280円

素材：メリノウール32％・バンブーレーヨン31％・ストレッチナイロン32％・スパンデックス5％

着圧度：中圧力 15-20mmHg

丈：ロング

クッション：ウルトラライトクッション（★☆☆）

サイズ：Woman’s S/M（21.5cm-24.0cm） M/L（24.0cm-26.5cm）

商品ページ：https://sockwell.jp/products/sw187w-iris-ladies

＜HEARTLINK＞

ハートのラインやストライプを繊細に重ねた、表情豊かなデザインの着圧ソックス。

リズミカルなパターンが足元にさりげない華やぎを添え、日常に心地よいアクセントをもたらします。

商品概要

商品名：[SW199W]HEARTLINK Ladies

取り扱いカラー：Lt. Grey／Mineral

価格：5,280円

素材：メリノウール31％・バンブーレーヨン31％・ストレッチナイロン31％・スパンデックス7％

着圧度：高圧力 20-30mmHg

丈：ロングクッション：ウルトラライトクッション（★☆☆）

サイズ：Woman’s S/M（21.5cm-24.0cm） M/L（24.0cm-26.5cm）

商品ページ：https://sockwell.jp/products/sw199w-heartlink-ladies

＜HEART THROB＞

一目見ただけで心が弾む、グラフィカルなハートのデザイン。 全面に散りばめられたハート模様は、見るたびに自然と笑顔になれる魔法のデザイン。落ち着いたトーンから華やかなカラーまで、大人の女性の日常にそっと彩りを添えてくれます。

商品概要

商品名：[SW108W]HEART THROB Ladies

取り扱いカラー：Violet／Charcoal

価格：5,280円

素材：メリノウール32％・バンブーレーヨン31％・ストレッチナイロン32％・スパンデックス5％

着圧度：中圧力 15-20mmHg

丈：ロング

クッション：ウルトラライトクッション（★☆☆）

サイズ：Woman’s S/M（21.5cm-24.0cm） M/L（24.0cm-26.5cm）

商品ページ：https://sockwell.jp/products/sw108w-heart-throb-ladies

＜FIELD FLOWER＞

自由に浮遊する野花たちを繊細に描いた、やわらかな印象のデザイン。やさしく調和するトーンのカラーをベースに、淡く彩られた花々がさりげなく映え、上品で穏やかな雰囲気を演出します。日常にそっと寄り添いながら、足元に静かな彩りと心地よさを添える一足です。

商品概要

商品名：[SW133W]FIELD FLOWER Ladies

取り扱いカラー：Air／Barley／Charcoal

価格：5,280円

素材：メリノウール32％・バンブーレーヨン31％・ストレッチナイロン32％・スパンデックス5％

着圧度：中圧力 15-20mmHg

丈：ロング

クッション：ウルトラライトクッション（★☆☆）

サイズ：Woman’s S/M（21.5cm-24.0cm） M/L（24.0cm-26.5cm）

商品ページ：https://sockwell.jp/products/sw133w-field-flower-ladies

＜CARDINALS＞

爽やかなストライプに、小さな赤い鳥が軽やかに舞う遊び心あるデザイン。コントラストの効いたカラーリングが足元をさりげなく引き立て、シンプルな装いにも程よいアクセントを添えます。日常に心地よいリズムをもたらし、軽やかな印象へと導く一足です。

商品概要

商品名：[SW190W]CARDINALS Ladies

取り扱いカラー：Lotus／Mineral

価格：5,280円

素材：メリノウール32％・バンブーレーヨン31％・ストレッチナイロン32％・スパンデックス5％

着圧度：中圧力 15-20mmHg

丈：ロング

クッション：ウルトラライトクッション（★☆☆）

サイズ：Woman’s S/M（21.5cm-24.0cm） M/L（24.0cm-26.5cm）

商品ページ：https://sockwell.jp/products/sw190w-cardinals-ladies

◇足袋ソックスシリーズ

指が自然な形で並ぶのを促し、指先がゆったり

親指が分かれた足袋タイプのシリーズ。足裏だけでなく指のポケット部分にもクッションを入れることで指先の敏感な部分をカバーしました。外反母趾のケアにもおすすめです。

メリノウールとバンブーをブレンドし編み上げられており、ソックス全体にスパンデックスを使用。締め付けを抑えた履き口、アーチサポート、シームレスなつま先が特徴です。

＜BUNION CREW＞

足元にやさしく馴染むリーフ柄が、さりげない上品さを演出する足袋ソックス。指間クッションと高いフィット感で外反母趾をやさしくサポートし、初めてでも快適な履き心地を実現します。天然素材ならではのさらりとした質感で、一日中心地よく過ごせる一足です。

商品概要

商品名：[SW64W] BUNION CREW Ladies

取り扱いカラー：Charcoal／Black／Putty

価格：4,400円

素材：メリノウール34％・バンブーレーヨン34％・ストレッチナイロン28％・スパンデックス4％

着圧度：ナチュラルフィット

丈：ミドル

クッション：ウルトラライトクッション（★☆☆）

サイズ：Woman’s S/M（21.5cm-24.0cm） M/L（24.0cm-26.5cm）

商品ページ：https://sockwell.jp/products/sw64w-bunion-crew-ladies

＜REVOLUTION＞

定番のブラックカラーで仕上げた、汎用性の高い足袋ソックス。程よい中圧力と足袋仕様の組み合わせが、快適なフィット感と安定した履き心地を実現します。シーンを選ばず、日常からアクティブな場面まで幅広く活躍する一足です。

商品概要

商品名：[SW27W] REVOLUTION Ladies

取り扱いカラー：blacksolid

価格：5,280円

素材：メリノウール34％・バンブーレーヨン34％・ストレッチナイロン28％・スパンデックス4％

着圧度：中圧力 15-20mmHg

丈：ロング

クッション：ウルトラライトクッション（★☆☆）

サイズ：Woman’s S/M（21.5cm-24.0cm） M/L（24.0cm-26.5cm）

商品ページ：https://sockwell.jp/products/sw27w-revolution-ladies

◇スポーツ着圧シリーズ＜ラン・フィットネス＞

運動時からアフターケアまで寄り添う、スポーツ着圧シリーズ

段階的な着圧設計が足全体を包み込み、筋肉の動きに配慮しながら快適なコンディションをサポート。足底筋膜や足首まわりを意識した設計とクッション性で、着地時の衝撃や足への負担にやさしく寄り添います。さらに通気性に優れた天然素材の糸がムレを抑え、運動中からその後の時間まで、さらりとした履き心地が続きます。

＜RUN CLUB CREW（mens）＞

ソックウェルのロゴをさりげなくあしらった、スポーティな印象の着圧ソックス。着圧部分にはリブ編みを採用し、足に心地よくフィットする設計です。カジュアルからアクティブシーンまで、幅広いスタイリングに馴染む一足です。

商品概要

商品名：[SW200M]RUN CLUB CREW mens

種類：Lt. Grey／Ash

価格：4,400円

素材：メリノウール40％・バンブーレーヨン40％・ストレッチナイロン15％・スパンデックス5％

着圧度：中圧力 15-20mmHg

丈：ミドル

クッション：ミディアムクッション（★★★）

サイズ：Men’s M/L（24.5cm-28.0cm）

商品ページ：https://sockwell.jp/products/sw200m-run-club-crew-mens

＜RUN CLUB KNEE HIGH（mens）＞

ソックウェルのロゴを大胆にあしらった、存在感のあるスポーティデザイン。着圧部分にはリブ編みを採用し、しっかりとしたフィット感と快適な履き心地を両立しています。スタイリングのアクセントとしても映え、アクティブシーンから日常まで幅広く活躍する一足です。

商品概要

商品名：[SW201M]RUN CLUB KNEE HIGH mens

種類：Black／Lt. Grey

価格：5,280円

素材：メリノウール40％・バンブーレーヨン40％・ストレッチナイロン15％・スパンデックス5％

着圧度：中圧力 15-20mmHg

丈：ロング

クッション：ミディアムクッション（★★★）

サイズ：Men’s M/L（24.5cm-28.0cm）

商品ページ：https://sockwell.jp/products/sw201m-run-club-knee-high-mens

■足元から整える“セルフケア習慣”という新提案

近年、「リカバリー」や「セルフケア」への関心が高まる中、Sockwellが提案するのは、特別なタイミングだけでなく、日常の中で心地よさを保つための新しい習慣です。

疲れてから履くのではなく、一日中自分を慈しみ、足元から整える。そんなセルフケアを、日常の中に自然に取り入れることを提案します。

一日の終わりに足元をリセットし、頑張った自分を一度フラットに戻し、明日へのスイッチを入れる。天然メリノウールのやさしい履き心地とともに、気分までリフレッシュし、心に余裕を生む時間へとつながります。

まずは自分をセルフケアで整えること。その心地よさが、大切な人を思いやる余裕へとつながり、優しさが広がっていく。Sockwellは、そんな“セルフケアの輪”を生み出す存在でありたいと考えています。

（エボル）