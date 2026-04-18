その瞬間何が？高速道路の料金所直前で突然曲がる車…壁に激突し無残に大破　ドライバーは病院に搬送　トルコ

トルコで、高速道路の料金所の壁に激突する車が撮影カメラに捉えられた。当初、車はゲート手前で進路を変更し、事故を起こしていた。運転手もけがをして病院に搬送されたという。

大破した車…料金所の壁に“激突”

トルコにある高速道路の料金所で撮影されたのは、タイヤが回らないほど、ぐちゃぐちゃに壊れた黒い車だ。

車は前の部分が激しく潰れているのがわかる。事故の瞬間は防犯カメラに記録されていた。

当初、画面奥の3車線隣から来た黒い車。

減速すると思われたが、ゲート直前で車はなぜか急に方向転換し、そのまま壁に衝突した。

事故の瞬間、パイロンが吹き飛び、破片がバラバラと散らばる様子もみられた。この事故でドライバーがけがをして、病院に運ばれている。

原因は“濡れた路面”で制御不能か

車はなぜ、突然曲がったのだろうか？

事故当時の道路をよく見ると、車のライトが反射しているのが確認できる。路面は濡れた状態だった。

地元メディアによると、原因は明らかになっていないが、ハンドル操作が効かなくなり、車のコントロールを失ってしまったという。

この事故の影響で、料金所は一時閉鎖の措置が取られた。

（「イット！」 4月13日放送より）