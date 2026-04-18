ドライヤーを相手に強力なパンチを繰り出す猫さん。真剣に戦う姿が面白くて愛おしいと反響を呼んでいます。

話題の投稿は48万回を超えて視聴され、「パンチ力半端ないw」「ドライヤーや掃除機やらは嫌われ者ですね」「我が家の猫もドライヤーと喧嘩します」「ニャクト百裂拳ｱｰﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀですねw」といったコメントが寄せられています。

【動画：置いてあった『ドライヤー』相手に、猫が…本気で『戦い始める光景』に爆笑】

ドライヤーに猫パンチする空ちゃん

Instagramアカウント『まえかわよしみ』に投稿されたのは、ドライヤーと戦う猫さんの姿。登場したのは、三毛猫「空」ちゃん。お姉ちゃん猫の「青」ちゃんと一緒に仲良く暮らしています。

ある日、空ちゃんがマットレスの上に置かれたドライヤーに猫パンチをしていたといいます。空ちゃんのパンチはかなり強烈。目も真剣そのものだったそう。

本気すぎる戦い

まず右手でパンチを出したと思ったら、次は左手。空ちゃんは左右の手を駆使し、ドライヤーという敵に立ち向かっていたといいます。まるで「こいつは、私が倒すにゃ」という使命感に燃えているかのよう。時折ドライヤーの様子を伺いつつパンチを繰り出す様子が、微笑ましいです。

「パンッパンッパンッ」という強烈なパンチ音。あまりにも真剣に攻撃する空ちゃんに、「ドライヤーと何があったの？」と聞きたくなります。

絶対負けなくにゃい

ドライヤーの本体に攻撃した後、空ちゃんのパンチはコンセント部分にも炸裂。コンセントに強烈な連続右パンチをお見舞いすると、「倒れたかにゃ？」というふうに様子を伺ったのだそう。

まだ倒れていないと判断したのか、再び本体を攻撃。最後はパンチしたコンセントが動いたことに驚いて、バランスを崩してしまったという空ちゃん。空ちゃんとドライヤーの勝負は、ここで一旦幕を下ろしたのだとか。

「10分くらいはやっていた。次の日、筋肉痛だったかも」と飼い主さん。空ちゃんがドライヤーと戦っていた理由については、「ドライヤーを初めて近くで見たから、気になったのでは」とのことです。一生懸命ドライヤーと戦う姿が愛おしすぎる空ちゃんなのでした。

投稿には、「鋭い。キレッキレの動きですね！」「こいつなかなかの強敵にゃ！」「真剣にパンチしてる顔と手が愛らしい」「まさに百烈肉球！」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『まえかわよしみ』には、今回紹介した三毛猫「空」ちゃんとお姉ちゃん猫「青」ちゃんとご家族の穏やかで楽しい日常の姿がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『まえかわよしみ』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。