今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃん。こちらの猫ちゃん、ある方法で投稿主さんを励ましたみたいです。投稿はThreadsにて、1.5万回以上表示され、たくさんの注目を集めました。

【動画：しっぽを使って『優しくトントン』してくれた愛猫…あまりにも『心温まる時間』】

なにこの優しいトントン…

今回、Threadsに投稿したのは「ウーリーモーリー| 羊毛石鹸作家」さん。登場したのは、猫のシンディちゃんです。

シンディちゃんは、ある方法で投稿主さんを励ましたとのこと。その方法とは…自慢の尻尾で手をやさしくトントン。尻尾がゆっくり動いて投稿主さんの手をやさしく叩いたそうです。これには、投稿主さんもほっこり癒された模様。こんなに可愛い励まし方をされたら、イチコロですね。

やさしいトントンに心癒された猫好きたち

尻尾をゆっくり動かして手をやさしくトントンしていたシンディちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「何て器用な！こういうの見ると猫派になりそうです！飼いたくなります」「そうそう猫ちゃんは尻尾が手の変わりをしている時あるよね」「可愛過ぎました」などの声が多く寄せられていました。何か疲れたときは今回の投稿を見たら、心の底まで癒されそうですね。

Threadsアカウント「ウーリーモーリー| 羊毛石鹸作家」では、猫のシンディちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛いシンディちゃんの投稿は見ているだけで微笑ましい気持ちになります。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ウーリーモーリー| 羊毛石鹸作家」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。