フリースタイルスキーの中尾春香

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子モーグル代表の中尾春香（佐竹食品）が17日、自身のインスタグラムを更新。男性ファッション誌の撮影で披露した、雪上とは打って変わった「へそ出し」のモデル姿がファンの間で大きな反響を呼んでいる。

弾けるような笑顔が眩しい。中尾は右肩にデニムジャケットを羽織り、カメラに向かってポーズを決めた。

着用しているのは白のショート丈のタンクトップ。ボトムスもデニムで揃え、左手には競技用のヘルメットとバッグを持ち、スポーティーかつ洗練されたコーディネートを披露した。

「@safarimagazine_official 載せていただくことになりました ぜひ見てください 4/25発売です」として実際の写真を投稿すると、ファンから賛辞が相次いだ。

「ホントモデルさんですね！綺麗すぎてまぶしい美人さん」

「春香さん、、、、綺麗すぎ」

「きゅん死」

「新たなる一面ですね 完璧すぎます」

「いつもと雰囲気が違う モデルみたいだよ」

「凄くて綺麗ですね 女優さんみたいです！」

「てかモデルよりモデル！！全身が美しすぎる」

「か、かわいすぎ」

19日に25歳になる中尾は、ミラノ・コルティナ五輪の女子モーグルで17位、女子デュアルモーグルは1回戦で敗退。3月のワールドカップ（W杯）富山大会のデュアルモーグルで7位に入るなど、第一線で奮闘を続けている。



（THE ANSWER編集部）