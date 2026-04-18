中尾春香【写真：松尾/アフロスポーツ】

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フリースタイルスキーの中尾春香

　ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子モーグル代表の中尾春香（佐竹食品）が17日、自身のインスタグラムを更新。男性ファッション誌の撮影で披露した、雪上とは打って変わった「へそ出し」のモデル姿がファンの間で大きな反響を呼んでいる。

　弾けるような笑顔が眩しい。中尾は右肩にデニムジャケットを羽織り、カメラに向かってポーズを決めた。

　着用しているのは白のショート丈のタンクトップ。ボトムスもデニムで揃え、左手には競技用のヘルメットとバッグを持ち、スポーティーかつ洗練されたコーディネートを披露した。

「@safarimagazine_official 載せていただくことになりました　ぜひ見てください　4/25発売です」として実際の写真を投稿すると、ファンから賛辞が相次いだ。

「ホントモデルさんですね！綺麗すぎてまぶしい美人さん」
「春香さん、、、、綺麗すぎ」
「きゅん死」
「新たなる一面ですね　完璧すぎます」
「いつもと雰囲気が違う　モデルみたいだよ」
「凄くて綺麗ですね　女優さんみたいです！」
「てかモデルよりモデル！！全身が美しすぎる」
「か、かわいすぎ」

　19日に25歳になる中尾は、ミラノ・コルティナ五輪の女子モーグルで17位、女子デュアルモーグルは1回戦で敗退。3月のワールドカップ（W杯）富山大会のデュアルモーグルで7位に入るなど、第一線で奮闘を続けている。

（THE ANSWER編集部）